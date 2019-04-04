亚行：今明两年亚太发展中经济体增速小幅放缓

亚洲开发银行3日发布的《2019年亚洲发展展望》报告说，受全球需求放缓等因素影响，今明两年亚太地区发展中经济体增速将小幅放缓，但增长势头依然强劲。
报告显示，2019年和2020年亚太地区发展中经济体增速预计分别为5.7%和5.6%，低于2018年的5.9%。除去韩国、新加坡等亚太新兴工业化经济体，今明两年亚太发展中经济体增速预计分别为6.2%和6.1%，低于2018年的6.4%。
亚行首席经济学家泽田康幸在报告中说，本地区大多数发展中经济体内需依然旺盛，在一定程度上抵消了出口放缓的影响。但全球贸易的不确定性、发达经济体增速放缓和金融波动仍将影响本地区发展中经济体。
报告指出，2018年中国和印度增长势头强劲，今明两年中印将延续这一势头。亚行预计，南亚地区经济表现将优于亚太其他区域，今明两年经济增速分别达到6.8%和6.9%。
报告还认为，由于食品和能源价格稳定，亚太地区通货膨胀将保持在较低水平，今明两年整体通胀率预计为2.5%左右。
亚行成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告，对亚太地区经济发展作出预测，于每年春季发布，秋季进行更新。
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