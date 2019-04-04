原标题：没有秘密的大数据时代：运动步数等可推理出许多信息

最近有条微博热搜：有粉丝根据偶像的行程和晒出的照片，运用了谷歌地图，通过对比和推理，得出了他与某网红恋爱的结论。

资料图：民众使用手机上网。中新社记者 泱波 摄

这让人不禁感叹，如果警察把专门调查偶像的粉丝招聘去，估计没有破不了的案子。这是个技术含量高的活儿，侦查、控评、打榜，简直是十八般武艺样样精通。此外，从事娱乐行业的也都不简单，需要懂经济、懂法律。明星经常会陷入各种纠纷中，所以明星身旁的人都要会技术、懂传播，才能在讲数据和流量的时代站稳脚跟。

大数据时代，所有人都仿佛福尔摩斯，会考察一切数据和细节，想在公众面前编故事一定得三思。前一阵某知名公号“胡编”高考故事被网友发现，里面提到的网剧《灵魂摆渡》是2014年上映的，2013年高考的作者不可能在上高中时讨论，几乎是立刻穿帮。

热播剧《都挺好》里也有很多破绽被人发现。女儿苏明玉读大学的时候读书用功，定了闹钟早起，闹钟却放在桌子上，而不是放在自己床头。有人说，在大学里这么做肯定要被其他人抱怨：等闹钟响了再从上铺爬下来关，全宿舍都被吵醒了。此外，苏明玉控诉她妈给她吃白水泡饭，哥哥吃鸡蛋火腿的时候，穿的小清新蓝色衬衫立刻让眼尖的网友认出，这是一个将近九百块钱韩国牌子，一点也不像她当时的“打工学生”人设。

如今各种高科技渗入生活，也让人毫无秘密可言，防不胜防。今年“3·15”晚会揭露了一种利用高科技盒子收集手机信息的方式，人走在大街上，数据就被安装在隐蔽处的盒子窃取了，还能分析出你的年龄、学历和收入，然后再让人工智能拨打相应的诈骗或推销电话。

手机上，每个APP都想当家做主，控制用户，根据使用的痕迹稍加推理，就能获得许多信息。记录运动步数和行程的软件自然不必说，随时可以将行踪定位。有天我生病在家，朋友立刻微信发问，你在家干啥呢？微信步数这么少。实在是可怕。

游戏和社交软件也会透露人的行踪。有个周末早上，我有工作要联系同事，觉得一大早打扰人家内心不安，打开支付宝，发现我的“蚂蚁森林”能量已经被他收了，于是就安心给他发消息。用微博时，观察一下你关注的人登录了几次，后台也都会有记录。有些陷入危机的明星的焦虑心态，也通过一次次上线、下线被大家看到，像心电图一般明晰。

此外，自从微信里增加了“看一看”功能，你会发现每个人都在为与自己利益相关的号点赞，看谁点了哪些文章的赞，就立即分得清他们是做什么的了。有次见到有人发朋友圈说：发现领导每条都点了赞，于是浑身充满了干劲儿。

这种马屁一拍，以后领导想不点赞都不好意思，谁让一切都有痕迹呢。

(责编：杨曦、仝宗莉)