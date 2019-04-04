原标题：国有六大行去年新增贷款投向了哪：房贷占据半壁江山

国有六大行去年新增贷款投向了哪：房贷占据半壁江山

去年六家国有行的新增贷款都投向了哪？

记者根据国有六大银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行)去年年报统计发现，在合计新增的51305.59亿元贷款中，公司类贷款增加14876.08亿元，占比不足三成，投向了个人贷款的是31180.04亿元，占比六成，其中个人住房贷款增加了25338.96亿元，占据全部新增贷款的半壁江山。

去年投放贷款最热情的是农行。

截至去年末农行发放贷款和垫款较上年末增加 12200.74 亿元，增长 11.4%，发放贷款和垫款总额(不含应计利息)较上年末增长 11.1%。

“宇宙行”工行以11864.57亿元的新增贷款投放紧随农行之后，中行(9227.14亿元)、建行(8796.12亿元)和邮储银行(6467.3亿元)，而去年新增2749.72亿元贷款的交通银行，排在最后。

值得一提的是，国有六大行去年公司类贷款的增速，均落后于个人贷款。

其中，表现最为明显的是建设银行，对公贷款的新增量仅占全部新增贷款的6%。

去年建行的公司类贷款和垫款较上年增加541.54 亿元，增幅仅为 0.84%，主要投向基础设施行业等领域；而个人贷款和垫款较上年增加6459.50 亿元，增幅 12.44%。

建行高管在业绩会上坦言，内部有一定的资产结构调整，优先发展零售业务，同时巩固对公交易性业务的优势。

该行首席财务官许一鸣表示，原来对公业务主要是放信贷、对公存款，以后银行的公司业务交易会逐步的扩大到投资银行业务，金融市场业务，资产管理业务，托管业务，结算和现金管理，银团贷款，财务顾问，对公新型结算等等，对于银行来说也是资本占用少的银行产品和服务。

公司类贷款增加最多的是工行，新增4820.3亿元，增幅为5.4%，增加最少的是交行，去年公司类贷款增加492.27亿，占其全部新增贷款的18%。

工行在年报中称，去年公司类贷款主要围绕三大支撑带、雄安新区、粤港澳大湾区等重大战略规划，持续加强对高端制造业企业的融资支持力度，重点对接交通基础设施互联互通、城镇基础设施和公共服务领域的重大项目和民生工程、在建项目的投融资需求。

不同于各家银行在对公贷款上的投入，各家对个人贷款、尤其是房贷的投放热情依旧高涨。

其中，工农中建四大行去年投放的个人住房贷款均超过了4400亿，增速也全部在10%以上。

各家大行在年报中表示，个人贷款主要是重点支持居民自住购房融资需求，落实差异化住房信贷政策。

(责编：杨曦、仝宗莉)