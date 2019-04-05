原标题：中企为泰国人创造机遇——泰中罗勇工业园员工眼中的“一带一路”

这是2015年5月11日拍摄的泰中罗勇工业园园区的等比例模型局部。（新华社记者李芒茫摄）

新华社曼谷4月4日电（记者杨舟 张可任 郭鑫惠）近年来，借着“一带一路”的东风，泰国泰中罗勇工业园迎来了越来越多中国企业入驻，它们在助力完善泰国产业结构的同时，也给本地员工带来新机遇。当地员工对新华社记者表示，非常感激中企提供的机遇，期待“一带一路”倡议能推动早日实现区域内互联互通。

打开手机地图，从泰国首都曼谷往东南方向滑动，放大罗勇府和春武里府交界处，能清晰地看到一个用中文标记的地名——“泰中罗勇工业园园区办公室”。泰中罗勇工业园2006年由中国华立集团和泰国安美德集团合作开发，是中国首批境外经济贸易合作区之一，也是首家在泰国建立的面向中国投资者的现代化工业园。

十余年来，特别是在“一带一路”倡议提出后，越来越多的中国企业来到这个园区投资设厂，不仅为泰国创造了新的就业岗位，同时也带来了技术先进的生产线。来自浙江杭州的富通集团就是其中之一，该集团在这里成立了富通集团（泰国）通信技术有限公司，并在2013年建成了东盟地区规模最大的通信光缆工厂。

富通（泰国）生产制造部制造科副科长、42岁的泰国人沙克对自己当年选择到富通工作十分自豪。“我来富通工作5年多了，学会了很多新东西，很感谢富通来泰国投资设厂，让我们这样的‘外府人’有工作，有钱养家。”沙克说。

2015年5月11日，在泰中罗勇工业园，一名泰国籍工人在富通集团（泰国）通信技术有限公司驾驶叉车运输光缆成品。（新华社记者李芒茫摄）

“外府人”是一个和“曼谷人”相对的概念，沙克的家乡在泰国东北部武里南府南荣县，属于“外府人”。以农业为主的泰国东北部各府经济落后，其中位于泰国与柬埔寨边境的武里南府经济更是一度在全国排名最后，当地人纷纷外出打工赚钱。

沙克告诉记者，这里只有少量员工是中国人，他们在工作期间全心全意地把知识教给泰国同事，下了班大家经常一起吃饭，像兄弟姐妹一样，这让他感受到“中泰一家亲”。

沙克说，节假日他会开车回家乡武里南府，他十分期待中泰铁路合作项目早日建成。他说，区域互联互通十分重要，尤其有利于泰国东北部的发展，“希望泰国也能有高铁”。

富通（泰国）副总经理查正军介绍，富通（泰国）现有约180名员工，其中泰国员工占90%以上。公司自进入泰国以来一直强调本地化发展，沙克正是在本地化中成长起来的泰籍管理层员工之一。

查正军表示，泰国是“一带一路”沿线国家之一，富通一直积极参与“一带一路”建设，目前正在园区内建设二期工程，将在本地打造行业内规模最大、专业化水平最高的光纤光缆工程，预计将给泰国员工提供更多的机遇。

2015年5月11日，在泰中罗勇工业园，中国籍的生产技术部部长吴海胜（左）在富通集团（泰国）通信技术有限公司对一名泰国籍工人进行技术指导。（新华社记者李芒茫摄）

富通（泰国）的发展折射出泰中罗勇工业园的广阔前景。据华立集团介绍，截至2018年年底，入驻泰中罗勇工业园的企业已达约120家，其中近一半以上都是在近5年陆续入驻的。现在工业园内共有泰籍员工3.2万余人，约占员工总数的90%。

近年来，泰国政府大力推动“东部经济走廊”建设，即在东部沿海的差春骚、春武里和罗勇三府设立经济特区，通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策吸引高附加值产业落户。去年3月，又推出了连接曼谷廊曼机场、素万那普机场和罗勇府乌塔堡机场的高铁项目。华立集团表示，将通过“一带一路”和泰方战略规划对接，推动工业园不断发展壮大。

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