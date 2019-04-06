原标题：探访世园会国际馆：“花伞”绽放迎嘉宾

4月1日拍摄的北京世园会国际馆外景（无人机拍摄）。经济日报记者 赵 晶摄

春风和煦，草长莺飞，海坨山下，妫水河畔，94把巨型“花伞”在湛蓝天空的映衬下竞相绽放。这是2019北京世园会主场馆之一的国际馆，现在工程已经基本完成。由钢柱和悬挑钢梁构成的94把“花伞”形成花海，是其令人惊艳的特有造型。

4月4日上午，记者来到国际馆施工现场，走在装有玻璃天窗的馆中，仿佛在星空中漫步。北京世园会国际馆设计师游亚鹏告诉记者，国际馆工程地上二层、地下一层，总建筑面积2.2万平方米。体现工程设计理念的“花伞花海”，按功能分为展厅屋面“花伞”和公共空间“花伞”两类。展厅屋面“花伞”起到围护主体结构的作用，作为展厅内部最高的“天花板”；公共空间“花伞”遍及建筑主体周围区域，在增添展厅建筑周边空间布局趣味的同时，也为游客提供了遮阳之处。

为彰显北京世园会的办会理念，国际馆工程的“花伞”还被赋予许多绿色、科技、智慧的功能。针对延庆地区冬季寒冷多降雪、易结冰的气候特点，“花伞”的顶部都有融雪电缆，“花伞”柱内设置雨水管线，与地下集水池和地面上500立方米的雨水收集井连通。无论是冬天融雪还是夏天降水，都能顺着“花伞”柱内设置的雨水管导流贮存，用于园林浇灌和建筑日常运行。“花伞”顶部还铺设了光伏膜，可以在白天通过太阳能蓄电，为建筑的夜间运行提供辅助供电。

据在施工现场的北京建工北京世园会国际馆项目负责人介绍，国际馆的94把“花伞”看似相同，实则每一把“花伞”的高低、弧度各有不同。“花伞”中，最高的23.65米，最低的17.56米，最重的33.7吨，最轻的25吨。不仅如此，就连“花伞”上的每一个“花瓣”也都有不同的标高，整个工程不同点段的细部标高加在一起一共有5000多个。建设者在完成制作操作平台、花伞柱定位、主梁拼装、次构件拼装、焊接、花伞吊装、花伞坐标定位等工序后，才能立起一把“花伞”；后期还要给“花伞”的顶部、底部及侧面都安装上不同材质的幕墙铝板，再加上LED灯光辅助，最终呈现出色彩斑斓的“花海”效果。

记者在现场看到，目前国际馆工程已经基本完成室内精装、机电安装、幕墙和夜景灯光调试等各项任务，场馆外围园林建设等正加紧推进。北京世园局副局长叶大华表示，国际馆将作为国际范围内参展的国家、地区和园艺组织的主要展场，以绽放的姿态和形象承担起“以植物和园艺，会八方之友”的重任。

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