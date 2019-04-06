人民网>>财经

新经济蓬勃发展 新职业大有可为

2019年04月06日17:28  来源：经济日报-中国经济网
 
原标题：新经济蓬勃发展 新职业大有可为

　　人们常说，要珍惜拥有选择的权利。人生道路选择如此，职业规划选择亦如此。三百六十行？那可都是老黄历啦。早在2015年新修订的《中华人民共和国职业分类大典》中就列出了1481个职业，近日人力资源和社会保障部等三部门又公布了13项新职业信息。人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员等新职业的出现，正是这些年来新业态、新经济蓬勃发展的最好注脚。

　　时也，运也。新业态产生新经济，新经济促进新动能，新动能转而推动新职业的出现和发展。职业变迁是观察时代发展变化的好视角，产业结构升级催生高端专业技术类新职业、科技提升引发传统职业变迁、信息化深入推进衍生新职业，这批新职业与我国当前所处社会发展阶段、产业结构升级发展、科技创新能力提升、信息技术广泛应用等方面有着莫大的联系。

　　一个新职业潮涌的时代，必然跳动着强有力的经济脉搏。2018年，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级；大众创业万众创新深入推进，日均新设企业超过1.8万户，市场主体总量超过1亿户；今年1至2月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.3%，其中新产业新产品较快增长，战略性新兴产业增加值同比增长10.1%。

　　从某种角度来说，人类发展史既是一部技术进步史，也是一部职业迭代史。科学技术是第一生产力，科技进步推动着人类从农业社会到工业社会，到信息社会，再到逐渐走来的智能社会，从根本上推动了经济快速发展和社会全面进步，激活了社会和经济的潜在需求并创造了新市场，也让人们实现自身价值的方式变得日趋多样。

　　当然，一个个新职业应运而生的同时，也有一些旧职业消失在日常生活中。职业结构的变迁，映射着社会的新发展，也反映出人们就业观念的转变。过去强调体面和待遇，如今更看重个人兴趣和发展空间；过去注重旱涝保收、稳定安逸，如今信奉“奋斗的人生最美”……无论体制内外，工作最重要的是适合自己，正渐渐成为国人的一种共识。

　　许多新职业的诞生，为无数人提供了就业岗位，也为无数人创造了生活便捷。应当看到，新职业的兴起得益于迸发的市场需求和技术变革，但其能否真正走进人们的生活，还需要更为开放包容的社会心态。另外，面对新的就业形势，劳动者不能放弃学习与创新，要积极顺应市场，找准需求定位，提升职业技能，增强核心竞争力。

　　参差多态乃是幸福的本源，社会发展的巨轮，正是由一个个不同行业的劳动者努力向前推动。如今，层出不穷的新职业让社会分工不断精细化，日渐公平开放的环境和宽松有序的氛围给了每个人自由择业、融入新兴业态中不懈奋斗的机遇。当经济发展的时代风口与个体成长的职业路径相交，应势而谋、因势而动、顺势而为，就能赢得更多人生出彩的机会。（经济日报-中国经济网评论员 子房先生）


　　经济日报-中国经济网评论理论频道开放投稿，原创评论、理论文章可发至cepl#ce.cn（#改为@）。详见经济日报-中国经济网评论理论频道征稿启事
 

(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved