原标题：新经济蓬勃发展 新职业大有可为

人们常说，要珍惜拥有选择的权利。人生道路选择如此，职业规划选择亦如此。三百六十行？那可都是老黄历啦。早在2015年新修订的《中华人民共和国职业分类大典》中就列出了1481个职业，近日人力资源和社会保障部等三部门又公布了13项新职业信息。人工智能工程技术人员、物联网工程技术人员等新职业的出现，正是这些年来新业态、新经济蓬勃发展的最好注脚。

时也，运也。新业态产生新经济，新经济促进新动能，新动能转而推动新职业的出现和发展。职业变迁是观察时代发展变化的好视角，产业结构升级催生高端专业技术类新职业、科技提升引发传统职业变迁、信息化深入推进衍生新职业，这批新职业与我国当前所处社会发展阶段、产业结构升级发展、科技创新能力提升、信息技术广泛应用等方面有着莫大的联系。

一个新职业潮涌的时代，必然跳动着强有力的经济脉搏。2018年，新兴产业蓬勃发展，传统产业加快转型升级；大众创业万众创新深入推进，日均新设企业超过1.8万户，市场主体总量超过1亿户；今年1至2月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长5.3%，其中新产业新产品较快增长，战略性新兴产业增加值同比增长10.1%。

从某种角度来说，人类发展史既是一部技术进步史，也是一部职业迭代史。科学技术是第一生产力，科技进步推动着人类从农业社会到工业社会，到信息社会，再到逐渐走来的智能社会，从根本上推动了经济快速发展和社会全面进步，激活了社会和经济的潜在需求并创造了新市场，也让人们实现自身价值的方式变得日趋多样。

当然，一个个新职业应运而生的同时，也有一些旧职业消失在日常生活中。职业结构的变迁，映射着社会的新发展，也反映出人们就业观念的转变。过去强调体面和待遇，如今更看重个人兴趣和发展空间；过去注重旱涝保收、稳定安逸，如今信奉“奋斗的人生最美”……无论体制内外，工作最重要的是适合自己，正渐渐成为国人的一种共识。

许多新职业的诞生，为无数人提供了就业岗位，也为无数人创造了生活便捷。应当看到，新职业的兴起得益于迸发的市场需求和技术变革，但其能否真正走进人们的生活，还需要更为开放包容的社会心态。另外，面对新的就业形势，劳动者不能放弃学习与创新，要积极顺应市场，找准需求定位，提升职业技能，增强核心竞争力。

参差多态乃是幸福的本源，社会发展的巨轮，正是由一个个不同行业的劳动者努力向前推动。如今，层出不穷的新职业让社会分工不断精细化，日渐公平开放的环境和宽松有序的氛围给了每个人自由择业、融入新兴业态中不懈奋斗的机遇。当经济发展的时代风口与个体成长的职业路径相交，应势而谋、因势而动、顺势而为，就能赢得更多人生出彩的机会。（经济日报-中国经济网评论员 子房先生）





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