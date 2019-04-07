社保费率又降了 企业职工都受益

央视网消息：4月4日《降低社会保险费率综合方案》对外发布，方案将于5月1日实施，今年有望为企业减负3000亿元，社保费率具体怎么降？谁更受益？降低费率，基金收入不可避免会减少，养老金按时足额发放如何保障？

新闻背景：

按照方案，城镇职工基本养老保险（包括企业和机关事业单位）单位缴费比例高于16%的省份降至16%。相较目前大多数省份20%或者19%的费率水平，本次费率一次性降低3—4个百分点，相当于降低1/5。

郑秉文：降费率保增长 企业职工都受益

中国社会科学院世界社保研究中心主任 郑秉文：就业是民生之本，稳就业就要助力企业发展，让企业的负担真正降下来，这次采取降低社保税率的措施，给企业支持，也就稳定了就业，企业参保的门槛降低了，不仅可以增强企业的活力和发展的后劲，也有利于提高企业和职工的参保积极性，将更多的职工纳入养老保险制度体系中来，形成企业发展与养老保险制度发展的良性循环，这就是企业和职工同时都会受益。

王冠：给企业减负就是给市场赋能

央广财经评论员 王冠：给企业减负就是给市场附能，近期，增值税大幅度下调，包括社保费率进一步降低，在今年的政府工作报告当中提出，只要就业稳、收入增就有底气，现在，大约有1.1亿市场主体。

这次降低社保费率的力度空前大，节约出来的这一部分资源对很多企业来说，一个是扩大产能，扩大产能后就会新招工，这就是就业增。与此同时还会有很多企业抓紧时间去创新，进行研发投入。这样对于我们未来财富的增长和创造效率也会有一个大幅度提升。

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对降费后基金收支压力加大的问题，财政部门和人社部门已制定了应对措施来确保养老金按时足额发放。

—、加大各级财政补助力度。2019年，中央财政安排企业职工基本养老保险补助资金5285亿元，同比增长9.4%。地方财政也将安排相应的补助资金。

二、提高中央调剂基金上解比例。今年，各省份基本养老金的上解比例拟从2018年的3%提高到3.5%，据测算2019年中央调剂基金的规模将达到6000亿元左右，受益省份受益规模将达1600亿元左右。

三、压实省级政府的主体责任。

郑秉文：做大做强养老基金 综合治理见成效

中国社会科学院世界社保研究中心主任 郑秉文：中国社科院世界社保研究中心将要发布一个精算报告，精算从现在到2050年30年的预测期。我可以把我们测算未来30年的结果大致曲线情况给你做一个描述，从今年开始一直到2027年我们每一年的养老金收支是平衡的，而且每年略有结余，从今年全国城镇企业职工基本养老保险基金累计结余4.7万亿将增加到2027年的约7万亿元左右。从2028年开始收支平衡的压力就有所加大，但是依然可以保持14个月支付月数，在未来十年内是没有问题的。它的压力是来自于长期，长期来看我们需要未雨绸缪，需要多方举措来综合治理，让我们社保基金可持续性增强起来。

王冠：多措并举 退休金水平不会降低

央广财经评论员 王冠：今年人社部将继续积极稳妥地推进养老保险基金投资运营工作，并推进落实划转部分国有资本充实社保基金实施方案，增强社保基金支撑能力。

据测算，降低费率后基金总体上仍能够保证收大于支，而且我国企业养老保险基金累计结余4.78万亿元，此外全国社保基金有2万亿元左右的战略储备，能够确保养老金按时足额正常发放。

郑秉文：中国社保制度要探索中国模式

中国社会科学院世界社保研究中心主任 郑秉文：中国的社保制度要探索中国模式，为什么这么说呢？

人力资源和社会保障部副部长游钧表示，此轮降低社保费率是长期性的制度安排，未来，我们在面临经济下行压力的情况下，要探索一个如何能在相对低费率的情况下保持养老金待遇水平不变这样一个有中国特色的社会保障制度，这是我们改革需要努力的一个方向。

王冠：减税降费的红利助力实体经济成长

央广财经评论员 王冠：一方面通过减税降费让企业更有市场竞争力，另一方面每一家企业、每个人还得撸起袖子加油干。借助减税降费的红利，进一步做强实体经济，释放经济新活力。

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