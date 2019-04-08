原标题：我国外汇储备规模实现五连涨

国家外汇管理局7日公布的数据显示，截至2019年3月末，我国外汇储备规模为30988亿美元，较2月末上升86亿美元，升幅为0.3%。我国外汇储备已经连续第五个月上涨。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，3月，主要受中美经贸谈判、欧美央行货币政策预期调整、英国退欧不确定性等多重因素影响，美元指数小幅上升，但金融资产价格也有所上涨，汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅上升。

中国金融期货交易所研究院首席经济学家赵庆明表示，中国外汇储备连续第五个月增加的原因有多个方面。从国内来看，一是人民币汇率基本稳定，资本流出压力减小；二是经常项目预计保持顺差；三是今年以来A股行情较好，对外资吸引力增加，通过沪、深股通流入A股的资金量大。从国际上看，美元指数3月份上涨逾1%，对于中国的非美资产来说会稍有账面损失，但年初以来全球主要国家货币政策有所宽松，使得包括股票、债券等各类资产的价格明显提高。综合上述两方面因素来看，对中国外汇储备有正面影响，促使外汇储备增加。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健也表示，3月美元指数总体上涨，欧元和英镑对美元汇率不同程度下跌，汇率估值对外储有一定负面影响。不过，3月美债收益率由2.7%降至2.4%，欧债收益率由0.2%降至0，债券估值大幅上升是带来外储增长的主要因素之一。3月中国出口可能显著改善，外汇市场预期平稳，外汇供求继续好转，加之股市上涨等带来资本流入，也有助于外储增长。

展望4月，刘健表示，预计美国国债收益率有一定幅度反弹，美国短期经济数据改善带动美元震荡走强，债券和汇率估值可能偏负面，外储增幅或将缩小，但随着外汇供求关系好转，资本可能保持净流入，这有助于外储基本稳定。

王春英表示，今年以来，尽管外部环境不平衡、不确定因素较多，但我国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，向好的趋势逐步显现。我国外汇市场运行更趋平稳，主要渠道跨境资金流动状况进一步改善，为外汇储备规模稳定提供了坚实基础。往前看，全球政治经济形势错综复杂，不确定性有所上升，经济增长面临下行压力，金融资产价格仍处高位，国际金融市场波动性可能加大。但我国经济运行将保持在合理区间，随着人民币汇率弹性增强，汇率“自动稳定器”功能逐渐显现，总体有利于我国外汇储备规模保持稳定。（记者 张莫）

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