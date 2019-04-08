原标题：清明假期民航运送旅客475万人次

新华社北京4月7日电（记者齐中熙）2019年清明假期，民航运行安全平稳，据民航局初步统计，清明假期（4月5日至7日），全国共保障航班约4.7万班，同比增长5.9%；全国航班正常率为90.8%，与去年同期相比提升5.8个百分点；运送旅客475万人次，同比增长4.9%；平均客座率约79%。

民航局监测的全国主要城市始发航班数据显示，4月5日至7日，民航出港航班客座率整体相对较高的机场有天津、宁波、杭州、三亚、温州、郑州、乌鲁木齐、广州等，各机场平均出港航班客座率均未超过90%，机票保障总体充足。

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