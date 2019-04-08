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新闻分析：工业领域的5G之路仍存挑战

任珂

2019年04月08日08:07  来源：新华网
 
原标题：新闻分析：工业领域的5G之路仍存挑战

　　新华社德国汉诺威4月5日电 新闻分析：工业领域的5G之路仍存挑战

　　新华社记者任珂

　　在5日闭幕的2019年德国汉诺威工业博览会（工博会）上，5G（第五代移动通信技术）在工业领域的应用广受关注。在全球业界巨头展示5G产品和解决方案的同时，一些业界人士也提出了这种新技术面临的挑战和潜在风险。

　　有专家指出，5G本质上仍是一种移动网络，可靠性、数据安全和隐私这些“老话题”，5G同样绕不开。而由于5G传输能力更强，这些问题如果把握不好，甚至可能会被放大。

　　德国凤凰接触器公司生产各类工业器件和自动化控制软件等。该公司通信软件研发负责人弗兰克·哈克梅尔在工博会的一场研讨会上说，随着无线网络从消费领域扩展到工业和基础设施领域，5G时代的网络安全需要更加重视，而网络运营商应该负起更大责任。

　　业界人士认为，未来物联网无法避免使用5G公共网络的全球化应用，比如设备提供商对工厂设备的远程维护，对交通网络的监控，对能源、水和燃气等基础设施网络的控制等等。这些领域都需要数据与公共网络连接并通过其传输，网络安全至关重要。

　　此外，也正是由于5G时代的工业生产将更依赖公共网络，网络服务的可靠性需要相应提高。德国西门子公司数字和创新部门副总裁安德烈亚斯·克普克告诉记者，对于工业界来说，最看重的其实并不是传输速度，而是可靠性和可连接设备的数量，因此运营商提供的网络质量必须值得信赖。

　　克普克说，虽然5G在技术上更先进，但技术更复杂，零部件也更多。此外，由于5G网络频率高、衰减快，为实现5G网络的覆盖，除了在室外建立基站，还要在室内安装相关设备。这些因素都增加了5G网络的建设和维护成本。

　　德国知名机床生产商通快集团5G开发负责人克里斯蒂安·鲍尔认为，5G能否成功，可靠性是关键。与此同时，另一个需要考虑的问题在于，是否需要将所有设备都用5G连接。他认为正确的态度是，用正确的工具去做正确的事情。

　　不过，对于5G的挑战和潜在风险，业界专家总体仍持乐观态度。德国博世公司通信和网络技术部负责人安德烈亚斯·米勒认为，这些并不是大问题，因为新技术的问题总是会在使用过程中逐渐解决，而且全球业界已经有不少抵御网络风险的传统方法和安全机制。

　　旨在加强工业界与电信运营商等协同合作的“5G产业自动化联盟”（5G-ACIA），致力于制定5G相关标准。据介绍，目前相关标准已经发布到第15版，可满足消费级5G网络的使用；到2020年第16版发布后，5G的性能将达到工业级应用水平。

　　“虽然我们仍然有一些工作需要做，但至少事情在向好的方向发展。我对找到这些问题的解决方法充满信心。”米勒说。

(责编：仝宗莉、蒋琪)
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