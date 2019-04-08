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清明小长假北京餐饮零售累计销售17.9亿元

2019年04月08日08:17  来源：北京青年报
 
原标题：清明小长假北京餐饮零售累计销售17.9亿元

　　本报讯  北京市商务局4月7日通报，2019年清明节假期，本市市场运行秩序良好，消费平稳增长。粮油、蔬菜、猪肉等生活必需品供求平稳。假日3天，商务部门重点监测的60家零售、餐饮企业销售额累计实现17.9亿元，同比增长6.2%。

　　北京商务局对重点企业监测数据和银联、美团、高德等大数据分析结果显示，重点消费场所、商圈客流量同比增长超10%以上。西单大悦城、东方新天地、荟聚等18家消费场所客流量增长在10%以上；东单、西单两大商圈客流量分别增长13.8%和25.1%。夜间餐饮消费同比增长近50%。节日期间，小吃快餐、饮品、烧烤等品类最受欢迎，其中夜间（18点至次日凌晨6点）餐饮消费同比增长近50%。京外游客消费规模同比增长23.9%。银联大数据显示，本市外来游客在餐饮、旅游、住宿、日用百货等16大类刷卡消费金额累计3.4亿元，同比增长23.9%；消费人次达36.2万次，人均消费约940元。

　　清明时节，越来越多的市民走进购物中心、奥特莱斯等综合性消费场所看电影、健身、亲子娱乐，享受假期生活。大数据显示，节日期间，服务性消费增长23.6%。

　　用于祭扫的青团、糕点、花卉销售旺盛。本市电子发票信息平台大数据和监测数据显示，节日期间，稻香村青团投放量达100万个以上，较去年有所增加。同时，户外用品及食品、饮料、春夏服装等商品消费成为节日消费热点。

　　各大奥特莱斯、超市、电商等零售企业开展丰富多彩的促销活动。八达岭奥特莱斯举办“春季户外嘉年华”活动，消费满额送电子礼金，另有房车露营、互动表演等体验活动；京客隆借春游踏青，推出饮品、零食、水果满额减活动；京东开展超级品牌日满200减40活动；苏宁开展户外踏青满198减100活动。节日期间，首创奥特莱斯、赛特奥特莱斯、八达岭奥特莱斯、首航国力、吴裕泰等零售企业均实现销售额同比增长10%以上。

　　老字号餐饮企业备足“踏青菜”和时令“青”菜。同和居、马凯餐厅、同春园饭店等老字号准备了各种各样适合外带的“踏青菜”和时令“青”菜。烤肉季、功德福、便宜坊等老字号餐饮企业同比增长分别为67.3%、23.1%、11.1%。（记者 张鑫）

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)
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