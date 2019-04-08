重庆一企业研发出万物互联智慧操作系统

本报讯 （记者李国 实习生李俊）“小宝，我要回家！”在系统上下达语音命令，智慧家居系统就会立即启动，然后智慧家居的子系统安防系统、背景音乐系统、照明系统等也会随之启动。这是记者日前在重庆金鑫智慧科技有限公司（以下简称金鑫公司）看到的场景展示。
“这就是万物互联带来的变革，让生活不仅仅是智能，也更加智慧，更懂你。”金鑫公司董事长杨永东说，依托APOS系统技术支撑，各个应用在不同的操作模式下，各系统均可快速无障碍地运行。
据了解，APOS万物互联智慧操作系统历经20余年研发，经重庆市科学院专家组鉴定，具有独创性，具备支撑规模化全产业链市场应用的能力。
去年底，金鑫公司与山东省淄博市临淄区政府、上海智慧工场网络科技共同签订了《山东省淄博市临淄区智慧物联网产业示范区项目》，合同金额10亿元。杨永东介绍，APOS万物互联智慧操作系统产城融合项目将采用“示范+平台”战略落户山东，在临淄高铁站区域建设1平方公里的智慧城市示范区，推动智慧城市的体验，通过产城融合推动当地传统工业转型升级，吸引全国的物联网产业企业在淄博市落户服务。
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