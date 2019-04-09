国际油价受欧佩克减产等因素影响持续攀升

近日，国际原油价格在供给减少及市场信心提振的双重作用下达到2019年以来最高点，逼近70美元/桶。这一方面是由于美国对伊朗的石油制裁以及委内瑞拉石油供应中断在一定程度上扩大了石油输出国组织(欧佩克)减产的影响；另一方面，市场对全球石油需求的担忧有所缓解，两者共同作用推高石油价格。
由于美国正在考虑对伊朗实施更加严厉的制裁，伊朗目前的石油出口量大幅降低，已减逾半。受国内政局影响，委内瑞拉石油生产陷入停滞。纽约商品交易所5月份交割的西得克萨斯中质油(WTI)价格上涨50美分至每桶62.09美元，为2018年11月8日以来的最高水平。总部位于伦敦的ICE期货交易所6月份交割的布伦特原油价格上涨37美分至每桶69.38美元。同月全球基准原油对WTI的溢价收窄至每桶7.17美元。
分析认为，伊朗和委内瑞拉石油供应缩减将使欧佩克于今年1月份生效的减产计划取得更加显著的效果。3月份，欧佩克的石油供应量达到了4年来的最低点，作为最大石油出口国沙特阿拉伯减产量超出了协议规定的数量。近日，有关美国原油供应的报告显示，全球原油库存正在下降，在3月份最后一周下降了约120万桶。除了供求关系作用外，中美两大经济体经济数据向好也提振了石油市场信心。3月份，美国工厂活动出现反弹；中国制造业恢复增长，采购经理指数出现2012年以来的最大月度增幅，这在一定程度上缓解了市场对石油需求降低的担忧。
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