插上数字经济的“翅膀”，传统产业渴望腾飞

企业求变、平台共享、政策支持——传统产业与数字经济的融合发展，有待各地探索更多、更有效的模式与规律。谁占得先机，谁便将拥有更大的市场主动权。而这也是中国经济把握好新一轮科技革命和产业变革的历史契机。
“接到订单，输入产品型号，设定好的ERP（企业资源计划）系统会通过计算识别这双袜子的成分和各种原料数量，输入生产总数，相应原料的采购单就会立即生成——这是近日《人民日报》报道的发生在浙江袜业有限公司车间里的一幕。该企业自主研发ERP（企业资源计划），在精确化的管理下，系统启用第一年就为公司盘出了2000万元的流动资金。这是数字经济助推传统产业转型升级的一个创新事例。
从全国两会到刚刚结束的博鳌亚洲论坛，数字经济如何助推传统产业转型升级是与会者热议的焦点话题。
当前，我国正处于产业升级、经济转型的关键时期，数字经济既是经济增长的新引擎，也是经济实现高质量发展的重要驱动力。而成功借力数字经济的传统产业往往都能实现1+1>2的效果。比如，百度的AI开放平台帮助多个行业提升运营效率，其中，利用图像识别技术判断钢材缺陷准确率达到99.98%；泉州华中科技大学智能制造研究院为“数控一代”机械升级创新，已在20余家企业得到应用和试生产，累计为行业带来经济效益8亿元。
梳理这些成功案例可以发现，首先，数字经济与传统产业融合发展，传统产业必须拥有求变、争先的意识，这是二者实现融合发展的前提。没有真正落后的产业，只有落后的意识。从以往历次产业革命来看，一些相对传统的产业之所以被淘汰，往往是思维固化，热衷于旧有的生产经营模式，不愿拥抱新技术。当下，数字经济的浪潮席卷全球，从线上走向线下，与传统产业产生碰撞已不可避免。传统产业只有主动拥抱变化，拥抱新技术，积极投入研发，才可能借数字经济的翅膀，实现新的腾飞。上述浙江袜企就是一个“励志”典型。
其二，构建良好的数字生态是二者融合发展的关键抓手。以制造业为例，制造业的中小企业较多，受制于企业自身能力和生存压力，这些中小企业很难兼顾眼前的经济利润和长远的数字化改造。更务实的办法是，通过构建数字化平台为中小企业赋能。
一方面，互联网企业可以共享新技术，实现其与传统产业融合的抱负。比如，上述百度AI开放平台就赋能多个行业；另一方面，传统行业的企业也可以构筑工业互联网平台，在满足自身智能制造需求的同时，开放自由资源赋能第三方企业。比如，海尔开放旗下家电模块的供应商资源，满足家电及周边行业企业的采购需求，同时还开放自由仓储、物流、配送资源，解决了家电、家居等行业的物流难题。
其三，相应的扶持政策是二者融合发展的重要推手。优化产业结构，促进经济转型升级，是事关中国经济高质量发展的重大课题。在中国经济从量变到质变的关键节点，积极的政策支持无疑有着重要的引导作用。对于众多中小企业来说，转型升级需要加大先进智能装备的投入以及研发投入，往往心有余而力不足，相关扶持政策无疑是雪中送炭。上述浙江袜企敢在研发上投入的一个重要原因，便是当地企业数字化改造的专项扶持政策给企业壮了胆。而企业研发有所突破，带来的利润又可以继续投入研发，从而形成良性循环。
企业求变、平台共享、政策支持——传统产业与数字经济的融合发展，有待各地探索更多、更有效的模式与规律。谁占得先机，谁便将拥有更大的市场主动权。而这也是中国经济把握好新一轮科技革命和产业变革的历史契机。
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