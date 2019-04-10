外储五连升 后势怎么看（锐财经）

日前，国家外汇管理局公布的数据显示，截至2019年3月末，中国外汇储备规模为30988亿美元，较2月末上升86亿美元，实现“五连升”。分析人士指出，“外储连升”的背后是中国经济平稳、向好基本面的支撑，反映了境外投资者对中国市场信心的提升。未来，外汇储备规模仍可能上下波动，但总体稳定的大势不会改变。

5个月上升457亿美元

自去年11月结束“三连降”以来，中国外汇储备规模已连续五个月回升，累计上升457亿美元，升幅为1.5%。

中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军对本报记者分析，外汇储备规模最近5个月连续上升是多方面因素综合影响的结果，包括继续保持贸易顺差、外资加快流入、储备投资的资产价格上涨、外汇市场供求平衡等。

赵锡军进一步指出，中国外汇储备除了有美元资产，还有一部分英镑、欧元、日元等非美元货币资产。从最近两个月的情况来看，美元指数的持续上涨，使得非美资产估值有所下降，但年初以来全球主要国家货币政策有所宽松，推动包括股票、债券等各类资产的价格出现上涨，成为外汇储备规模上升的主要原因之一。

根据外汇局对外汇储备规模变动原因的分析，近5个月，资产价格出现了不同程度上涨，推动外汇储备估值增加、余额上升。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，外储资产投资后的收益，会使外储余额自然增值，“利息收入今年预计会超过1000亿美元，那么每月百亿美元左右的规模增长是正常的结果。”

居民购汇更趋理性、不盲目购汇也被业内人士认为是外汇储备规模上升的一个原因。根据外汇局数据，1-2月，个人结售汇保持基本稳定，净购汇同比下降19%。

交通银行金融研究中心高级研究员刘健认为，3月中国出口可能显著改善，外汇市场预期平稳，外汇供求继续好转，均有助于外汇储备规模增长。

全球资金看好中国市场

“尽管外部环境不平衡、不确定因素较多，但中国经济良好的基本面为外汇储备规模稳定提供了坚实基础。”赵锡军说，平稳、向好的经济基本面给境外投资者带来了积极稳定的预期，吸引其增加对中国实体经济、资本市场的投资，支撑外汇储备规模上升。

今年以来，中国经济暖意浓浓，多项指标出现积极变化：前两个月，固定资产投资稳步回升，消费者信心指数、制造业新订单指数明显走高，资本市场成交活跃；进入3月份，日均发受电量增速达到两位数，进出口、货运等增长加快；特别是3月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数双双回升，制造业PMI在连续3个月低于临界点后升至50.5%，非制造业商务活动指数升至54.8%。

据德国《商报》网站近日报道，中国经济回暖等因素推动股市前三个月的涨幅创下纪录，外国投资者再次青睐中国股票。法新社刊文称，股市上涨得到了中国制造业活动指数大幅上升的支持，后者缓解了人们对中国这个世界第二大经济体、全球经济主要增长引擎的担忧。

数据显示，今年以来，通过沪、深股通流入A股的资金已超过1000亿元。近日，国际金融协会发布报告称，今明两年中国股票市场净流入将分别达到1050亿美元和1110亿美元。

股市之外，债市同样吸引着大量外资。今年4月1日起，中国债券被正式纳入彭博巴克莱全球综合指数。业内预计，全面纳入指数每年将为中国带来至少1000亿美元资金的流入。

国际金融协会的报告还预计，今年流入中国的国际资本可达约5750亿美元，中国将继续成为新兴市场资本流入的关键驱动因素。美国CNBC日前也报道称，所有迹象都表明今年全球有更多资金涌入中国市场。

在波动中保持总体稳定

对于外汇储备规模接下来的走势，赵锡军认为，在波动中保持总体稳定依旧会是基本趋势。一方面，当前国际环境仍复杂严峻，全球经济形势和金融市场不确定性有所上升；另一方面，今年中国经济仍有望保持6%以上的较高增速，同时继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，深化市场化改革、扩大高水平开放，这有助于增强全球投资者进入中国市场的信心，保持跨境资金流动稳定和国际收支自主平衡。

外汇局总经济师王春英指出，此外，中美经贸谈判取得实质性进展、美联储加息预期明显弱化等因素也有利于稳定市场预期。

刘健预计，进入4月，美国国债收益率会有一定幅度反弹，美国短期经济数据改善带动美元震荡走强，债券和汇率估值可能偏负面，外储增幅或将缩小，但随着外汇供求关系好转，资本可能保持净流入，这有助于外汇储备规模基本稳定。

中国金融期货交易所研究院首席经济学家赵庆明也认为，外汇储备规模接下来仍会保持平稳状态，“小幅增加或小幅下降，未来一段时间仍是这样一个状态，余额整体平稳。”

王春英表示，面对复杂多变的国际经济金融形势，我国将继续深入推进供给侧结构性改革，保持经济运行在合理区间，同时随着人民币汇率弹性增强，汇率“自动稳定器”功能逐渐显现，总体有利于我国外汇储备规模保持稳定。

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