管理创新的“轮子”莫减速(观象台)

如果说科技创新决定了企业能走多快、飞多高，那么管理创新则关系到企业能走多稳、飞多远。没有管理创新与技术创新相匹配，企业很容易在创新路上成为“瘸腿”，影响转型升级的速度与质量
一次采访中，有企业家讲了这样一件事：前些年，他推行企业生产经营智能化，并就此大幅裁减了企业基础管理岗位，结果除了人力成本降低，几年下来没见效益，反而出了几次产品质量小事故。
后来他根据咨询公司方案，重金聘请了一位总监，针对智能生产进行了管理流程再造，才终于见识了技术创新的厉害。这位企业家感慨，“科技创新和管理创新真是推动企业发展的两个‘轮子’，缺一不可！”
正如这位企业家所言，如果说科技创新决定了企业能走多快、飞多高，那么管理创新则关系到企业能走多稳、飞多远。
别小瞧管理创新，它给产业竞争格局带来的变化有时未必小于科技创新，而且管理创新的应用领域更广，促进经济社会发展的辐射能力更强。
中国经济腾飞也离不开企业管理创新。1960年，“两参一改三结合”的“鞍钢宪法”，可谓计划经济体制下中国企业管理制度的初步探索；1990年，“模拟市场核算，实行成本否决”的“邯钢经验”，使企业效益增长了40倍，并在全国掀起了一场企业管理模式革命；新世纪，海尔的“人单合一”模式不仅加速形成企业新增长点，更引发全球企业管理界的研讨。
特别是在当下，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，新一代信息技术与制造业融合浪潮奔腾而至，没有管理创新与技术创新相匹配，会影响企业转型升级的速度与质量。
没有管理创新，企业信息化之路很可能被“孤岛”斩断。大数据应用时代，企业采集数据的能力强了，零库存、零缺陷成为可能。但如果管理机制不顺畅，企业各类数据信息就很难高度集成、互联共享，生产依然可能与市场脱节，导致管理的准确性和时效性大大降低，数据财富可能沦为数据垃圾。成功探索依靠数据进行企业决策的管理新路，对于加快经济转型升级，重要且紧迫。
没有管理创新，跨界经营集团很容易患上“大企业病”。转型期，企业兼并重组活跃，机构臃肿、推诿扯皮、沟通不畅等“病症”也随之显现，进而拉低技术创新效率。特别是在“互联网+”时代，跨行业、跨区域、多元经营的大集团越来越多，线上线下如何整合、业内业外如何互融、总部基层如何确权，这些都不能单纯依靠技术创新实现，更多地要依靠管理创新来减少资源内耗，明晰职能边界，杜绝管控真空。
管理创新往往不像技术引进和装备改造那样能够短期见效。这就更需要企业家们守正笃实，久久为功。只有科技创新和管理创新两个“轮子”都转得更稳更快，才会涌现更多具有全球竞争力的世界一流企业。
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