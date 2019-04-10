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邮储银行不断创新金融产品

为小微企业注入金融活水（新视点）

本报记者  李心萍

2019年04月10日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　“不到5分钟！我们在客户经理指导下，通过企业网银几步简单操作，就成功申请到100万元信用贷款。”作为一家小微企业负责人，合肥深朝电子公司总经理尚广兵对邮储银行新推出的“小微易贷”产品很是欢迎。

　　“小微企业无抵押、无担保，相关信息披露也不如上市公司规范。对于小微企业的融资需求，金融机构往往是有风险顾虑的。”正如中国邮政储蓄银行副行长邵智宝所言，“天然弱点”的存在让小微企业长期受到融资难融资贵等问题的困扰。

　　有了大数据，无抵押、无担保的难题便有了破解的可能。作为一款大数据信贷产品，“小微易贷”通过关注小微企业纳税增长情况、增值税开票情况、外部负面信息以及与邮储银行的合作情况等方面数据，实现纯信用的融资模式。这样一来，贷款风险更为可控，小微企业的贷款需求也得到了更好满足。

　　破解融资难题，创新尤为关键。近年来，邮储银行不断创新金融产品，满足企业多元化融资需求，使金融活水越来越顺畅地注入实体经济特别是民营、小微企业之中。

　　——他们结合产业特色创新产品，改变单一的固定资产抵押贷款模式。

　　“没有厂房、没有抵押品。最开始，除了茶树，我什么也没有，很难从金融机构拿到贷款。”正当手足无措时，广东清远英州红茶业公司负责人黎水清得到了好消息——邮储银行广东省分行推出了经济林权抵押贷款项目，贷款有希望了！这些年，从几万元小额农户贷款起步，黎水清从邮储银行累计获得300多万元信贷资金。有了资金助力，公司的茶叶种植规模不断扩大，产品品牌也日渐打响。

　　——他们针对科技型民营企业，推出“助保贷”产品。

　　所谓“助保贷”，即由地方财政安排专项资金用于风险补偿为贷款企业增信，银行机构依此提高企业知识产权质押率。

　　位于珠海保税区的星汉智能科技股份公司就是该产品的受益者。该公司的产品和服务广泛应用于通信、金融支付与安全、社会公共服务等智能卡及相关应用领域。像这类轻资产的科技型民营企业，融资时面临的最大难题在于缺乏抵押担保物。为此，邮储银行珠海分行联合当地政府共同搭建“助保贷”融资平台，珠海市财政安排专项资金用于风险补偿为贷款企业增信，邮储银行提高企业知识产权质押率和不动产抵押率，实行差别化贷款利率，以降低企业融资成本。2018年6月，邮储银行珠海分行为星汉智能发放“助保贷”700万元，有效缓解了企业融资难题。

　　——他们为降低企业贷款成本，采取了“定方案、推产品、减费用”三个实招。

　　定方案，即制定印发民营企业贷款利率管控方案；推产品，即积极推出无还本续贷业务，有效缓解“过桥资金”的问题；减费用，即严禁向民营、小微企业客户收取承诺费、资金管理费、财务顾问费、咨询费等与贷款直接挂钩的服务费用，免收民营、小微企业贷款提前还款违约金。

　　邮储银行董事长张金良表示，邮储银行将一以贯之地高度重视、一如既往地大力支持、一视同仁地真诚对待民营和小微企业，持续为民营和小微企业注入新动能，助力民营和小微企业高质量发展。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月10日 18 版）
(责编：袁勃)
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