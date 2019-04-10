人民网>>财经

这个提醒很暖心(微经济)

白之羽

2019年04月10日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　小小一句话，背后折射的是施工单位得理也要让人、做事更会做人的理念，这样的沟通，可以再多些

　　

　　“大干快上当先锋，优质高效最光荣”“生命至高无上，安全责任为天”“精心组织、科学施工、争创一流”……说到建筑工地，除了最醒目的脚手架围栏提示人们这里在施工外，各种条幅和施工提醒也让人印象深刻。

　　不过，笔者前不久在街头散步，突然看到一个有些不一样的条幅，上面写着：“我们在此施工，给大家添麻烦了，请谅解支持！”一时之间，施工单位的低姿态，让笔者顿时对他们心生好感。

　　托人帮忙要说“拜托”，请人让路也要“劳驾”，这句“给大家添麻烦了”，其实在平日里非常普遍。但一放到施工提醒里，感觉就立时不一样了，这是为什么呢？

　　我们先看到的是对话目标的不同。

　　施工单位的视线，正从工地本身向工地外围延伸。在以往，无论是强调工程质量、施工进度还是安全管理，对话的目标都是工作人员。对于这些每天进进出出的人，条幅上的理念深入人心确实非常重要。但是，如果工程挡了路、粉尘噪音多，对于那些受到影响的人来说，一句“请谅解支持”无疑会让人心生暖意。

　　我们还感受到对话心态的不同。

　　施工单位的思考也正在发生转变。一般来说，城市建设项目，大都通过审批，证照齐全，依规操作就是了。但是，暖心的施工提醒背后，是得理也要让人、做事更会做人的理念。如此换位思考的沟通，必然能带来更多的理解和支持。

　　小小一句话，背后折射出的是施工单位不小的改变。在很多地方城市建设不断加速的当下，这种沟通理念必然会带来更积极的效果。而从更大的范围来看，诸多公共管理服务行为，是否都能在合法合理的前提下，做到更有温度？暖心的话，可以再多些！


　　《 人民日报 》（ 2019年04月10日 07 版）
(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved