这个提醒很暖心(微经济)

小小一句话，背后折射的是施工单位得理也要让人、做事更会做人的理念，这样的沟通，可以再多些

“大干快上当先锋，优质高效最光荣”“生命至高无上，安全责任为天”“精心组织、科学施工、争创一流”……说到建筑工地，除了最醒目的脚手架围栏提示人们这里在施工外，各种条幅和施工提醒也让人印象深刻。

不过，笔者前不久在街头散步，突然看到一个有些不一样的条幅，上面写着：“我们在此施工，给大家添麻烦了，请谅解支持！”一时之间，施工单位的低姿态，让笔者顿时对他们心生好感。

托人帮忙要说“拜托”，请人让路也要“劳驾”，这句“给大家添麻烦了”，其实在平日里非常普遍。但一放到施工提醒里，感觉就立时不一样了，这是为什么呢？

我们先看到的是对话目标的不同。

施工单位的视线，正从工地本身向工地外围延伸。在以往，无论是强调工程质量、施工进度还是安全管理，对话的目标都是工作人员。对于这些每天进进出出的人，条幅上的理念深入人心确实非常重要。但是，如果工程挡了路、粉尘噪音多，对于那些受到影响的人来说，一句“请谅解支持”无疑会让人心生暖意。

我们还感受到对话心态的不同。

施工单位的思考也正在发生转变。一般来说，城市建设项目，大都通过审批，证照齐全，依规操作就是了。但是，暖心的施工提醒背后，是得理也要让人、做事更会做人的理念。如此换位思考的沟通，必然能带来更多的理解和支持。

小小一句话，背后折射出的是施工单位不小的改变。在很多地方城市建设不断加速的当下，这种沟通理念必然会带来更积极的效果。而从更大的范围来看，诸多公共管理服务行为，是否都能在合法合理的前提下，做到更有温度？暖心的话，可以再多些！

《 人民日报 》（ 2019年04月10日 07 版）

(责编：袁勃)