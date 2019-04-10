调控效果显著 余额宝今起全面取消限购

原标题：天弘余额宝今日起全面取消限购

本报讯（记者 程婕）4月9日晚间，天弘基金管理有限公司发布公告称，将于4月10日起取消天弘余额宝货币市场基金个人交易账户持有额度及单日申购额度限制。换句话说，投资者购买天弘余额宝货币基金将不再受到单日2万元的申购额度限制和个人最高持有10万元的额度限制。业内人士认为，这表明余额宝经过几轮调控后效果显著，将继续平稳运行。

2017年下半年开始，为减轻单只基金规模增长过快的压力，天弘余额宝基金采取主动限额措施。2018年5月起，余额宝平台采取多家合作的开放模式，进一步提高用户体验。

从此前各基金年报来看，调控后余额宝已从整体上降低了单一货币基金集中度高的风险，保障了平台稳定运行。

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