原标题：在线卜卦、AI看相……算命师傅们开启了“网络战场”

“缘主，我看你印堂发黑，恐有不祥的事情呀。”

走在马路上，你有没有被“算命的”纠缠过？

如今，随着互联网的发达，算命占卜这门生意也开启了网络战场，在线卜卦、专栏讲解、AI看相……当年街上拦过你的算命师傅，现在可能正在屏幕后指点着你的人生。

但是，他们真的很“灵”吗？

你在淘宝上算过命吗？

隐蔽的屋子、天桥上的小摊、神神秘秘的《易经》图谱，是很多人对算命活动的印象，不过现在，你跟“大神”之间的交流，只需要一个手机。

在网购平台上，只要在搜索框键入“算命”，就能看到许多仙风道骨的师傅，销量最高的店铺，30天内就能卖出8500+件，交易成功的有6000+件。

算一次命，价格多在50-300元之间。在客服发来的业务讲解中，有姻缘、事业、财运等等项目，个人综合全科还可以组合打折。

基本上所有的商家都写着测不准可以全额退款。一家收费较高的店铺号称，本店是先根据八字推算一二前事，符合了再测未来，要是不准确，大可以直接退款。

记者选择了其中销量较高的一家店铺下了单，在提供生辰八字信息的30分钟后，“师傅”就发来了多段语音，表示会在不久后遇到满意的缘分。

但换了一家店铺，另一个“师傅”则说，“你的八字格局里有煞，遇到了也可能不行”。

分析到最后，他建议记者去恭请一道化解的“灵符”：

“我自己做些努力有可能吗？”

“这是唯一化解方法。自己是改变不了的。”

再去搜索“灵符”，画风是这样的：

想要爱情美满？来个“爱情锁心符”；

想要财源广进？来个“转运财运符”；

“特强回心转意符”、“死心塌地符”、“平安健康护身符”、还有专门定制符……总之，大多数的心愿，都能在这些符里找到。

当算命也玩起“黑科技”

正在上学的张然(化名)数了数，自己已经算过七、八次命了，因为考虑到未来的工作和婚姻，“什么都不确定，心里就跟一种执念一样就想算卦”。

她坦言，都是因为现实生活中的一些压力和迷茫，加上受到综艺节目和周围朋友的影响，所以想去试试。

第一次算命，张然是跟着亲戚去的，不过后来她发现，现在的算命师傅都开辟了“网络战场”。比如，她就在某知识分享网站找到了不少打广告的师傅。

还有，微博上永远不会落下热点的“命理大师”。特别是娱乐新闻的评论区，他们的抵达速度总是远远快于大多数的吃瓜群众：

微信朋友圈，也常常有各种各样的在线占卜：“免费看手相，只限女生，很准的哟。”要么转发朋友圈获得两百个赞，要么选择掏钱一对一服务。

如果二维码测试看起来已经习以为常，现在还有更先进的“黑科技”——AI看面相。

一款名叫“面相研究院”的小程序曾经风靡朋友圈，号称用人工智能来测面相，准确率高达95%。只要上传一张露出五官的正面照，就能换来一份人生事业、财富、爱情的分析报告。

小程序的简介这样写道：“由3位国内资深相学大师整的面相学基本概念，和5位人工智能工程师运用深度神经网络学习语言，让AI学习近20万拥有108个定位点的真实人脸样本数据。”

尽管没有更科学的证据表明用人工智能算命有用，但付费算命课、小程序在线占卜的花样依然层出不穷。

几个人，上千万的生意经

2019年年初，微信公众号“s神棍局s”被封号，有网友评论说：“算天算地、却没撑过自己的水逆。”

“s神棍局s”的主要业务，号称是通俗易懂地分析风水、命理、面相、性格等“玄学”。

但这个只有8个人的团队，曾经在6个月内涨粉36万，制造出数篇10w+文章。2017年，神棍局获得数百万人民币的天使轮融资，2018年又完成了Pre-A 轮融资，累计融资金额近千万元。

除了讲解风水，他们的获益方式还有微信算命。90分钟与命理师对话过去和未来，便宜的2000，贵的要一万元。每周，每个命理师的25个预约号“十分钟内就抢完了”。

2018年底，一篇《北京望京SOHO风水大局，互联网“滑铁卢”？》引发热议，文章称望京SOHO所在地存在八字路煞、反弓煞等等风水大忌，还举例了多个陷入困境的入驻企业。随后遭到起诉。

3月18日，望京SOHO起诉自媒体“神棍局”的侵权诉讼案正式开庭。SOHO中国董事长潘石屹表示：“相信公正的法律会战胜‘神棍搅局’，相信科学理性会战胜封建迷信。”

为什么痴迷于算命？

从地摊走向互联网，为什么人们总是痴迷算命？

2005年，中国科协发布的《第三次“中国公众对未知现象的抽样调查”报告》指出，在中国，四人中就有一个人“非常相信”或者“有点相信”算命，超过40%的受访者表示自己曾经算过命，还有2/3的人表示日常的行为会或多或少受到算命结果的影响。

在急速变化的社会，面对未来的不确定性和多重选择，算命成了一些人摆脱焦虑的出口。

“人在迷茫期都会想个精神寄托或者安慰的东西。”前几年，当张然还在仔细询问算命结果的时候，师傅甚至告诉她，没事不要太依赖算命，还是要注重现实。

尽管各大店铺都表示如果不准可以退款，但它预测的都是未来的事，早就超出了退款时效。

张然后来发现，自己看了很多次命运，最后也只是为了图个心理安慰，对结果其实没有那么大的期待。

上世纪，心理学家伯特伦·福勒通过试验发现了“巴纳姆效应”的现象，即人往往具有一种心理倾向，认为一种笼统的、一般性的人格描述十分准确地揭示了自已的特点，即使这种描述十分空洞。

于是，当心烦意乱、对生活失去了控制感，所谓命运的解读就给了人生一个比较明确的方向。久而久之，时常想着用算命结果对标，就自然有希望变成大师描述中的生活，也自然觉得“灵”了很多。

如今，张然早就不热衷算命了，“目标明确了，内心逐渐能稳定了，就没那么大兴趣了”。她告诉记者，更重要的是，要做好当下的事情。（任思雨）

(责编：杨曦、蒋琪)