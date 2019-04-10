原标题：我国将努力打造国际化、法治化、便利化的营商环境

财政部副部长邹加怡9日在国务院政策例行吹风会上表示，下一步，财政部将继续会同有关部门和京沪两市政府，加大改革力度，加快改革步伐，努力打造国际化、法治化、便利化的营商环境，特别是加快相关法律法规的修订和进一步完善。

邹加怡说，今年优化营商环境的改革可能会聚焦几个重点领域：进一步推进营商环境的便利化改革。比如在北京、上海试行取消规模小、风险小的建筑项目施工图审查环节，比如明确电子签名、电子印章的法律效力。另外，精简跨境贸易所需要的凭单和凭证，完善进口货物的“提前申报”制度，有针对性地采取便利化改革。

推进营商环境的法治化。结合审判实践，出台有关企业破产法的司法解释，明确管理人处分债务人的重大财产应该经债权人会议表决通过。同时最高人民法院还出台了有关民商事案件延长审限和延期开庭等问题的司法解释，明确规定简单的民商事案件适用简易程序审理，这都是营商环境法治化建设的努力。下一步，财政部还会配合全国人大法工委推进物权法、合同法等法律的修订工作，以打造良好的法治化营商环境。

“国家出台了改革政策，但是要真正落实到基层，让他们实实在在感觉到办事更容易了，这恐怕还有一个落实和实施的过程。我们将继续通过抓落实和实施，让企业和群众切实感受到便利。”邹加怡说。

邹加怡介绍，今年出台的优化营商环境的政策包括：在办理建筑许可方面，我国正全面开展工程建设项目的审批制度的改革，进一步精简审批流程，完善监管方式。在纳税方面，自今年4月1日开始，逐步建立增值税期末留抵税额退税制度。在跨境贸易方面，持续推出优化口岸营商环境的相关举措，包括提升通关便利度，降低口岸涉及的相关费用，压缩通关时间。

国家发展改革委副秘书长周晓飞表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门，持续深化“放管服”改革，以市场主体感受和诉求为导向，对标国际一流水平，推动审批事项应减尽减，简化审批流程和环节，放宽市场准入，加强公正监管，降低制度性交易成本，加快建立统一开放、竞争有序的现代市场体系，打造法治化、国际化、便利化的营商环境。

作为信用建设牵头部门，周晓飞说，下一步，国家发展改革委将着力从顶层设计、基础保障、创新推广等方面推进信用监管工作。

(责编：蒋琪、杨曦)