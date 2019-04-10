中国营商环境“升级”  外资涌入加快

“营商环境只有更好，没有最好。”4月9日，在国新办新闻发布会上，国家发展改革委有关负责人在介绍优化营商环境的最新进展时表示，2018年我国营商环境排名从全球第78位提升至第46位，大幅跃升32位，成为营商环境改善幅度最大的经济体之一。今年，我国优化营商环境的改革力度更大、精准度更高。
笔者认为，良好的营商环境不仅是国际竞争力的重要指标，也是外资进入中国的“投资指南”。 哪里营商环境好，人才就往哪里走，资金就往哪里流，这也是为什么在全球对外直接投资下滑的情况下，中国吸收外资却实现逆势增长。
据商务部数据显示，2018年中国实际使用外资8856.1亿元，同比增长0.9%。中国继续成为对外资吸引力最强的发展中经济体和全球第二大外国直接投资流入国。世界银行曾表示，良好的营商环境会使投资率增长0.3%，GDP增长率增加0.36%。
2019年，外资涌入中国市场的速度也开始加快。1月7日，特斯拉超级工厂在上海开工建设，这是第一个获批在中国独资建厂的外资车企；1月25日，英国电信官网公告称，该公司成为首个获得中国工信部颁发的全国性牌照的国际电信公司；1月29日，全球最大石油与天然气公司之一BP(英国石油)首家全新品牌加油站在山东落地，正式开启了这家外资油企在中国未来新增1000家站点的五年计划……
优化营商环境，良好的政策氛围也逐步形成。2018年6月，《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》出台，在22个领域推出开放措施，清单长度由63条减至48条，取消外资进入银行、电网和铁路干线路网建设等一系列限制；同时，《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》发布，在文化、资源、种业、电信等领域进一步扩大开放。2019年2月1日，国家发展改革委和商务部联合发布了关于《鼓励外商投资产业目录（征求意见稿）》，扩大鼓励外商投资范围，优化外商投资产业和区域结构，促进外商投资稳定增长。
笔者认为，在全球直接投资放缓的大环境下，中国成为全球第二大外国直接投资流入国，一方面得益于近年来中国更加积极的扩大开放举措和中国经济稳中向好的发展态势；另一方面也是因为我们综合营商环境的不断提高，对外资的吸引力也越来越大，中国正成为外资投资的首选之地。
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