2019年我国消费品市场预计增长8.5%左右

据新华社电 （记者雷敏）中国商业联合会、中华全国商业信息中心4月9日共同在北京发布的报告预计，2019年，我国将促进形成强大国内市场，为经济平稳运行提供有力支撑。预计2019年消费品市场增速在8.5%左右，与上年基本持平。
当日，由中国商业联合会、中华全国商业信息中心共同主办的2019（第二十七届）中国市场商品销售统计结果新闻发布会在北京举行。中华全国商业信息中心党委书记曹立生在会上介绍说，2018年，我国消费连续第5年成为经济增长的第一驱动力。从消费品市场的结构变化上来看，依然延续着5个基本趋势：网购消费增速快于实体店，乡村消费增速快于城镇，餐饮收入增速快于商品零售，小微型、创新型商业发展活跃，大型零售企业销售增速放缓。
据曹立生分析，2019年，我国在促进形成强大国内市场方面将采取有力措施：一是多管齐下优先稳定和扩大就业，促进居民收入稳定增长；二是基本民生投入只增不减，教育、医疗、养老等社会保障制度和政策持续完善；三是丰富服务消费、健全农村流通网络、促进消费新业态新模式发展，积极扩大进口等措施将刺激消费需求；四是新能源汽车购置优惠、绿色智能家电补贴等产业政策将有利于相关市场稳定运行；五是消费市场环境不断优化，消费基础设施水平、质量标准以及消费者保护力度都在持续提升，有利于增强居民消费信心。
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