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福建印发方案 今年城市养老服务设施覆盖率将超90%

2019年04月10日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　本报福州4月9日电  （记者何璐）为不断满足老年人多层次多样化养老需求，福建省民政厅日前印发《养老服务补短板2019年行动方案》，提出全年实现新增各类养老床位1万张，每千名老年人拥有床位数提高到34张以上。新建150所居家社区养老服务照料中心，城市养老服务设施覆盖率提高到90%以上。鼓励地方建设兼具日托护理、上门服务、护理康复、居住养老等功能的社区嵌入式养老服务中心（家园模式），让老年人在不离开熟悉社区的前提下享受专业化养老服务。新建500多所农村幸福院，农村养老服务设施覆盖率提高到55%以上。

　　《方案》提出，支持特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升，奖补不少于300所乡镇敬老院，促进乡镇敬老院平均床位使用率提高到55%以上，生活不能自理特困人员集中供养率提高到35%以上。鼓励社会力量整体承接和连锁运营政府投资建设的养老服务设施，有条件的乡镇敬老院增设社区照料中心功能，转型为农村区域性养老服务中心，向特困、低保、留守、空巢、失能等社会老人开放。鼓励县域内的乡镇敬老院整体捆绑打包，引入专业化民营企业或社会组织规模化承接、连锁化运营。

　　同时，吸引更多社会资本参与养老服务发展，每个设区市（含平潭综合实验区）新建不少于1所民办养老机构。继续实施养老服务工程包，全年完成投资不少于20亿元。出台“时间银行”志愿服务指导意见，探索推行为老志愿服务登记制度，鼓励更多社会组织、志愿者主动参与为老、助老活动，不断培育壮大为老服务志愿者队伍。


 

(责编：蒋琪、杨曦)
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