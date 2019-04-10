北京公租房，“人脸识别”的治理启示

“维护社会公平正义本身就是一种民生，维护保障房分配公平是保障房管理的生命线，必须确保保障房姓‘公’，把资源分配给真正需要的群众”

北京市住建委不断推进制度创新，既深入贯彻中央精神，也积极顺应群众期待，形成具有首都特色的保障房管理模式

来到位于北京丰台的阅园四区公租房，记者目睹了人脸识别系统的精准：住户抬头刷脸就能自动打开闸门，一位中年人驾驶摩托车想直接进小区，却因识别失败不能进入，询问之下才知道，他并不是公租房小区的住户，需要刷身份证才能进入。人脸识别系统就像无形的门神，守护着公租房小区的安全。

在公租房装人脸识别系统有什么好处？随机采访几位大爷大妈，回答最多的就是安全，“不像以前一样谁都能随便进”。其实，在普遍的安全感之外，人脸识别系统更提供了一种公平感，目的也正是要维护公租房的公平分配。以阅园四区为例，公租房的月租金只有周边商品房的一半，这样的价差使得转租转借成为有利可图的“生意”。如何有效治理公租房转租转借，如何确保保障房公平分配，成为城市治理者面临的一道考题，也成为各地普遍关注的治理难题。

习近平总书记要求，“努力把住房保障和供应体系建设办成一项经得起实践、人民、历史检验的德政工程”“保证人民平等参与、平等发展权利，维护社会公平正义”。对总书记的指示精神，北京市住建委党组成员、副主任邹劲松有切身体会：“维护社会公平正义本身就是一种民生，维护保障房分配公平是保障房管理的生命线，必须确保保障房姓‘公’，把资源分配给真正需要的群众。”安装人脸识别系统之后，只有录入系统的住户才能刷脸进入，而那些通过转租转借混进来的人则难以蒙混过关。目前，北京已经在68个公租房项目中安装人脸识别系统，未来将在全市公租房项目中全面铺开。覆盖之广，力度之大，反映了城市治理者维护社会公平正义的决心和勇气，也为确保保障房的公平分配提供了治理启示。

党的十九大报告把“智能化”作为提高社会治理水平的重要内容，北京市住建委开创“互联网+保障房管理”的治理思路，探索“人防+技防”的治理方式，正是落实党的十九大精神的生动体现。在北京郭公庄家园公租房，电梯里装上了“智慧云梯”，实时向住户提供信息服务；人脸识别系统还能提供大数据服务，可以实时监测那些常年不出家门的老人，为这些老人提供精准养老服务；北京市住建委线上办公体系不断完善，申请保障房只需要在网上办理手续，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”。可以说，运用科技手段优化城市治理，有利于推进城市治理体系和治理能力的现代化，更好地解决城市的治理难题。

治理现代化不仅体现在把科技融入治理，更体现在不断推进制度创新，实现标本兼治、科技强治和社会共治的有机结合，形成具有首都特色的保障房管理模式。保障房管理是政府职责，如何能够把职责做到最优化？北京市专门成立保障性住房建设投资中心，形成了政府主导、市场运作的机制。一方面，保障房中心凭借政府注资撬动起千亿级的社会融资，激发了政府投资的乘数效应；另一方面，保障房中心以市场化方式经营保障房，实现了融资多元化、建设标准化、分配精准化、管理规范化。运用市场杠杆，更好地发挥了政府的作用，既深入贯彻中央精神，也积极顺应群众期待，用治理现代化实现党心民意同频共振。

在北京市采访保障房建设，感受最深的是“情怀”和“担当”两个词。北京市住建委保障房使用监督处处长林妍艳自豪地谈到自己的同事，“很多人从外面考进来，就是想做一份为百姓利益服务的工作。”这份为民情怀，正体现着我们党为人民谋幸福的初心，也彰显着城市治理者放眼长远的胸襟。邹劲松多次提到，“三分建，七分管，建是短期的，管是长期的，建设体现敢于担当的力量，管理体现施之长远的智慧”。有为民情怀，有担当精神，有治理智慧，我们就能让更多人实现住有所居的梦想，也让公平正义的阳光惠及更多人。

(责编：蒋琪、杨曦)