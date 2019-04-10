全球航空货运需求连续4个月负增长

长江商报消息国际航空运输协会（IATA）日前分别发布全球航空货运和客运市场2019年2月份数据，以货运吨公里（FTKs）衡量的货运需求同比下降4.7%，这是货运需求连续第4个月同比负增长，也是过去3年来表现最差的。以可用货运吨公里（AFTKs）计算的货运运力同比增长2.7%，这也是货运运力增长连续第12个月超过需求增长；在客运市场方面，客运公里总收入（RPKs）同比增长5.3%，但这是一年多来的最低增速，以可用座位公里（ASKs）衡量的客运运力增长5.4%，但载客率下降0.1个百分点至80.6%。
数据显示，过去4个月的货运量低于去年同期，航空货运业处于低迷状态，短期内难以好转。货运需求增长继续面临重大阻力，包括贸易紧张局势给航空运输业带来的压力，以及全球经济疲软、消费者信心减弱和全球出口订单指数下降等对航空运输业的负面影响。国际航空运输协会呼吁，各国政府需认识到保护主义所造成的损害，切实推动各国边境向人员流动和贸易往来进一步开放。
从区域形势看，2019年2月份，除拉美外，其他地区的货运需求增长同比均出现萎缩。亚太地区因出口企业生产状况恶化、贸易紧张局势持续以及中国经济增长放缓等不利因素，航空货运需求同比增长仅11.6%，运力下降3.7%；北美地区受对华贸易大幅下滑影响，货运需求同比下降0.7%，这是自2016年年中以来该地区货运首次出现同比负增长。欧洲货运需求同比萎缩1%，主要原因是欧盟经济强国德国出口企业生产状况趋弱和英国脱欧引发的贸易紧张和不确定性导致货运需求疲软。
数据显示，航空客运市场受全球经济增长景气低迷影响，在今年1月份表现强劲后，2月份有所回落。国际航协总干事兼首席执行官朱尼亚克表示，全球主要经济体之间持续的贸易紧张局势及英国脱欧的不确定性给航空客运市场前景带来了压力。（经济日报）
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