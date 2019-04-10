北京市打击欺诈骗保专项行动新成果：6名骗保人被停卡3年

原标题：6名骗保人被停卡3年
本报讯（记者 王天淇）本市打击欺诈骗保专项行动又有新成果，6名参保人因伪造外购处方报销被停用社保卡3年。同时，两家此前被中断执行医保协议的定点医院经过6个月的整改，将从本月15日起正式恢复对参保人员费用的结算。
据市医保局通报，在本市打击欺诈骗保专项行动中，根据对手工报销费用票据的审核结果，发现6名参保人员使用伪造的外购处方报销相关费用，违反了基本医疗保险规定，决定自2019年4月10日起，停止这6人的社会保障卡使用。
根据市人力社保局《参保人员违反基本医疗保险规定处理办法》规定，对停卡人员医疗费用实施重点监督检查，期限为三年。重点监督检查期间，改变结算方式，该参保人员发生的门（急）诊和住院类医疗费用，由个人持社会保障卡使用就医并全额现金支付，一年一次按规定给予报销医疗费用。
记者还从市医保局获悉，此前，北京丰台建都中西医结合医院、北京市昌平区沙河中西医结合医院因严重违反基本医疗保险规定被市医保中心给予中断执行协议六个月的处理，进行整改。近期，丰台区、昌平区医疗保险经办机构及市医保中心分别对这两家医院进行了检查，发现其整改后符合基本医疗保险定点医疗机构条件，遂与这两家医院恢复签订北京市基本医疗保险定点医疗机构服务协议，并自本月15日起，恢复对这两家医院医保参保人员费用的结算。同时，北京九华医院此前因违反基本医疗保险有关规定，被市医保中心给予黄牌警示，现经过整改，取消黄牌警示。
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