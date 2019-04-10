原标题：你家孩子用的塑料包书皮安全吗？

刚刚过去的开学季是中小学生新书发放最密集的时段。日前，一段“父亲送检女儿书皮，发现内含致癌物质”的演讲视频在深圳许多小区业主群频频转发，由此引发热议。

视频讲述者是杭州“老爸评测”创始人、国际化学品法规专家魏文锋，因怀疑女儿所用塑料包书皮是三无产品，自费将7个书皮样品送到国家级安全检测中心检测。结果显示，7个样品全部含有邻苯二甲酸酯（俗称“增塑剂”）——一种对生殖期儿童和孕妇都有影响的有毒物质，其中3个样品还检出多环芳烃——国际公认的强致癌物。

那么，同样在深圳学生群体中广泛使用的塑料包书皮质量如何？近日，南方日报记者兵分六路，在福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华等学校相对密集的区域，以随机抽样的方式进行调查，并联合深圳市计量质量检测研究院（龙华基地），对9个品牌共14个包书皮样品送检。结果显示，14个测试样品中，有1个样品检出有邻苯二甲酸酯、4个样品检出有多环芳烃，但均未超过标准限值，属于合格产品。

记者调查

有的自带检测证明有的疑似三无产品

记者调查发现，塑料包书皮标注的品牌较多，如吉祥鸟、小天使、咔呗熊、小贝壳、佳珩、晨光、得力、金华等都是较为常见的牌子，其大部分在包装上都印有生产厂家、生产地址、邮箱等信息，但也有的除印有一个品牌名称外，其他信息全无，龙岗区还有个别文具店所售包书皮，仅是透明薄膜，无任何产品信息。

大部分包书皮都分为“自粘式”和“套装式（包装式）”两种，价格在0.5-3元/张区间浮动；材质以PP材料居多，也有CPP材料的，触感大多平滑，肉眼难以分辨是否有质量问题，拆包装后会闻到或刺鼻或淡淡的异味。

其中，市场占有率较高的吉祥鸟牌包书皮上，印有“本产品已通过国家文教用品质量监督检验中心，符合国家标准”字样的检验报告，称已通过“欧盟标准REACH环保检测，所有材料皆经过质量检测为合格产品，无毒无害”。

得力牌书皮在包装上也声称符合GB 21027《学生用品的安全通用要求》、HJ 572《环境标志产品技术要求 文具》要求；小天使牌包书皮的外包装则印有“合格证”三个字。

“其实我们也分不清哪些有毒，哪些无毒。”福田区景龙小学附近耗子文具店老板表示，在业内，包书膜分有一次料和二次料区别，一次料的颗粒细腻，比较安全；二次料则是使用过的塑料回收再加工制品，容易带毒。

宝安区宝城小学附近的雅堂小超市老板也坦言，不同供货商的包书皮，质量有时差很多，有的包书皮非常薄，“这种往往不敢采购”。

塑料包书皮使用率近100%

开学季甚至卖断货

塑料包书皮的市场销售情况如何？记者走访的文具店店员都表示，每到开学季，学生们就会蜂拥而至购买包包书皮，甚至卖断货。“纸皮或纸张包书容易损烂，几周就要更换新的，塑料包书皮使用简单、结实耐用，也比较美观。”龙岗区天誉实验学校的一位家长坦言，没有考虑过包书皮的安全问题。

在南山区，记者通过桃源小学的老师调查了该校四——六年级的学生，发现塑料包书皮使用率近100%，购入途径皆为学校周边文具店，其中大课本多用PP套式，小课本多用自粘式。该老师说：“虽然学校从未对包书皮有明确要求，但塑料包书皮由于便宜、好用，包装过程省时省力，普遍被学生和家长所接受。”

调查中，仅一位学生的包书皮由家长手工包装。该学生表示，其家长曾关注过塑料包书皮安全问题，对此类产品极为谨慎，宁愿花时间用纸皮包书。

检测结果

14个样品有5个检出增塑剂或致癌物质，但均未超标

完成六区实地采样后，南方日报记者联系了深圳市计量质量检测研究院（龙华基地），对9个品牌共14个包书皮样品送检，主要检测项目为邻苯二甲酸酯（俗称“增塑剂”）和多环芳烃（具有致癌性物质）。

该院按照中华人民共和国国家环境保护标准HJ 572-2010《环境标志产品技术要求 文具》（中国环境保护行业标准），检测后发现，14个样品中，有1个样品检出有邻苯二甲酸酯，4个样品检出有多环芳烃，但均未超过标准限值，属于合格产品。

检出增塑剂和多环芳烃的多是自粘式包书皮

为什么主要抽检邻苯二甲酸酯和多环芳烃？该院解释称，目前市面上所售包书皮多为塑料材质，塑料熔点高，难以加工成型，因此加工时必须加入增塑剂以提高可塑性。而邻苯二甲酸酯是目前使用最广泛、性能最好、最廉价的增塑剂，但也同时具有致癌、致畸、生殖毒性。

多环芳烃则常存在于塑料、橡胶、脱模剂等石化产品中，特定多环芳烃为萘、菲、荧蒽等16种物质，而苯并［a］芘是多环芳烃中毒性最强的一种。

根据检测结果，14个样品中唯一检测出邻苯二甲酸酯的是在南山桃源小学博友文具店购买的吉祥鸟牌自粘式包书皮，含量为0.011%。

4个检出有多环芳烃的样本则分别是：福田区景龙小学耗子文具店购买的自粘式CPP材质的得力文具，蒽含量为0.62mg/kg；龙华区龙华中学旁晨光文具店购买的佳珩牌自粘式包书皮，菲含量为0.24mg/kg；南山区卓雅小学对面芯艺文具店内购买的小天使牌自粘式包书皮，萘含量为0.58mg/kg、菲含量为3.4 mg/kg、荧蒽含量为2.0mg/kg、芘含量为1.3mg/kg；宝安区晨光文具店购买的吉祥鸟牌印花包书皮，萘含量为0.67mg/kg、菲含量为0.33mg/kg。

“可以看到，检测出含有邻苯二甲酸酯和多环芳烃的样本多为自粘式包书皮。”该院化工产品检测所高级工程师王欣说。

选择PE或PP材质会更安全

检出邻苯二甲酸酯和多环芳烃，是否就意味着是不合格产品？记者从该院出具的《环境标志产品技术要求 文具》中看到，塑料产品中有害物质主要为邻苯二甲酸酯和多环芳烃，并且对6种邻苯二甲酸酯、17种多环芳烃加以限制。

其中，邻苯二甲酸酯中邻苯二甲酸二（2-乙基）乙酯（DEHP）、邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）总和不得超过0.1%，邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）总和不得超过0.1%。而多环芳烃中，特定多环芳烃不得超过10mg/kg，苯并芘（BaP）不得超过1mg/kg。

根据这一限量规定，上述检出有害物质的5个包书皮样品，均未超过标准限值，属于合格产品。但王欣坦言：“尽管未超标，但人体长期接触这些物品，有毒物质是否会通过皮肤渗透,对人体健康造成影响，仍需进一步研究。”

值得一提的是，此次检测，该院实际已是按相对严格的标准来检测，而作为强制性国家标准的GB21027-2007《学生用品的安全通用要求》，实际对文具中的邻苯二甲酸酯和多环芳烃并无限制，只对可迁移元素最大限量、涂改制品有机溶剂苯含量、胶黏剂中有害物质限量值等有所规定。

为此，王欣提醒，目前市面上包书皮的材料主要有三种：聚氯乙烯（简称PVC）、聚乙烯（简称PE）和聚丙烯（简称PP），后两者较环保，对人体几乎无害，但成本也相对更高。“市民挑选包书皮时，可根据包书皮后面所注明材质进行选购。”王欣说。

部门行动

深圳消委会：将对深圳包书皮做全面比较试验

就在南方日报记者对深圳包书皮质量展开调查时，深圳市消费者委员会也注意到坊间热议，并收到多名消费者和315志愿者的检测建议，目前正在其官方微信上，向深圳市民发出“包书皮样品征集令”，届时将联合福田区消委会、宝安区消委会委托深圳市品质消费研究院开展包书皮比较试验。

“我们将采用欧盟标准与国标标准相结合的方式，检测包书皮的化学安全性，为孩子选出安全的包书皮。”深圳市消委会相关工作人员介绍，每年消委会都会对市面上一些热点产品质量情况开展比较试验，发现问题会继续跟进。

另外，值得关注的是，上月底，国家市场监管总局发布了2019年儿童和学生用品安全守护行动工作方案，将重点聚焦儿童玩具、学生文具、校服、校园跑道原材料等产品，持续开展监督检查和专项整治。其中，产品是否存在增塑剂、可迁移元素超标等化学性危害是检测重点。

策划统筹：甘雪明 丰雷 张玮

(责编：蒋琪、朱一梵)