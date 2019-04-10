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【深度观察】激活二手车市场，仅靠取消限迁还不够

4月4日，商务部新闻发言人高峰在例行新闻发布会上表示，将深入推进汽车平行进口，全面取消二手车限迁政策，推动汽车赛事、汽车旅游、汽车改装等汽车后市场的发展。

二手车限迁指的是一些排放等级比较低的二手车会被禁止销售到一些排放标准严格的地区。这不是国家有关部门第一次提及取消二手车限迁政策。

2016年的政府工作报告中提及“活跃二手车市场”后，国务院办公厅于当年3月底印发了《关于促进二手车便利交易的若干意见》，要求当年5月底前，全国除京津冀、长三角、珠三角等15个城市外的地级市，应该无条件取消二手车限迁政策。

中国二手车流通协会二手车行业商会会长李振声曾表示，解禁二手车限迁对于二手车市场流通是利好的，有利于二手车价格趋向合理。

然而，各地“解限”的进度并不容乐观。2018年的政府工作报告强调要“全面取消二手车限迁政策”。今年1月29日，国家发改委、商务部等10部门印发《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，要求进一步落实全面取消二手车限迁政策，严防限迁政策出现回潮。此次商务部再次强调，可见国家有关部门对此事的重视。

当前，太原、大同、大连、宜昌、吉林、张家口、乌鲁木齐、郑州等200多个城市都已取消二手车限迁政策。

政策驱动为二手车市场激发了新活力。中国汽车流通协会发布的数据显示，今年1月，二手车转籍总量为36.68万辆，转籍比例为30.63%，同比增长5.33％。

但仍有一些城市在执行“限迁政策”，原因何在？

全国乘用车信息联席会秘书长崔东树分析说：“外地二手车迁入本地市场，对当地没有税收贡献，而且会冲击本地车市价格，导致本地市场缺乏保护。”此外，环保压力也是地方政府考虑的因素之一。

因此，激活二手车市场，仅靠取消限迁政策还不够。

例如，跨区域流通需要经过两次查车，这造成资源浪费，也阻碍了车辆的流通。同时，在两次查车的过程中，会遇到迁入地、迁出地环保政策标准不同的情况。缺乏统一标准，大大增加了异地车落户的难度。此外，目前想实现跨区域的服务，只能通过交易的方式完成车辆的异地流转，这阻碍了市场的灵活性，也阻碍了二手车下沉的市场机会。

对此，车好多集团副总裁王晓宇建议，若车辆的外迁转移登记，只在流入城市办理外迁转移登记手续及查车等工作，办理完成后车管所内部完成车辆档案的交接，则更能实现节约社会资源、提高流通效率。同时，应加快落实“临时产权登记制度”（临时产权：没有路权，无法上路行驶，可只作为售卖展示），以最大程度降低流通成本，促进二手车市场健康发展。

在二手车买卖过程中，如何保障车源品质、价格公允合理是无法回避的问题。但现实中，消费者购买二手车被“坑”的情况并不鲜见。对此，业内人士建议，应建立二手车流通信息工作机制，加快建立覆盖生产、销售、登记、检验、保养、维修、保险、报废等汽车全生命周期的信息体系，让汽车拥有一份终身制的“病历卡”，助力二手车交易更加公开、透明和规范。

杨召奎

杨召奎

(责编：赵爽、朱一梵)