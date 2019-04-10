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2019世界交通运输大会举办在即 “大交通”格局逐步形成

2019年04月10日13:33  来源：人民网
 

人民网北京4月10日电 （记者 魏艳 实习生 吉娜）记者从中国科学技术协会获悉，第三届国际交通运输行业盛会——2019世界交通运输大会即将于6月13日至16日在北京国家会议中心举办，本次大会以“智能绿色引领未来交通”为主题，由中国科学技术协会、交通运输部、中国工程院共同主办，中国公路学会承办，参会代表约6000人。

大会的主要内容包括大会开幕式暨主旨报告会、“一带一路”国际交通相关主题、学术论坛、交通科技博览会、成果发布及服务创新平台等，共有聚焦交通运输相关领域重大前瞻性、关键性技术问题，体现最新科技成果和水平的重点主题论坛40个左右，涵盖公路工程、结构工程、交通工程和运输规划等八大领域的专题论坛约600场，墙报展示约400篇。大会同期举办的交通科技博览会展览面积3.7万平方米，包括了公路、铁路、航空、水运、邮政等世界交通运输领域的最新技术与工程实例，特别是代表性的智慧工程、新型系统、装备、材料等技术成果。

据中国公路学会副秘书长巨荣云介绍，相比前两届大会，2019世界交通运输大会具有“大交通”格局逐步形成、“国际化”程度不断提高、“新技术”融合更为显著、与国家发展战略契合度更高等新特点，其中，大会将举办“一带一路”国际交通联盟（筹）圆桌论坛、中非交通合作研讨会、中欧智能交通高层论坛、“一带一路”国际交通研讨会等，更好地服务国家“一带一路”倡议。

据悉，“智能”是交通运输科技发展的大趋势，“绿色”是交通运输科技发展的目标，大会将通过突出“智能、绿色”发展理念，诠释未来交通发展方向，为世界交通运输行业提供酝酿创新、主导创新、展示创新和实施创新的国际化交流平台。

(责编：白宇)
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