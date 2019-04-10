新一批186项国家标准发布 涉及不动产登记、车辆安全等多个领域

央广网北京4月9日消息（记者刘会民）据中国之声《全国新闻联播》报道，新一批186项国家标准近日发布，本批发布的国家标准紧紧围绕社会民生关注的热点问题，涉及不动产登记、车辆安全、装备制造业、公共设施和环境保护等多个领域。

这次发布的《不动产单元设定与代码编制规则》国家标准，规定了不动产单元的设定规则、不动产单元代码的结构和编制规则，适用于不动产单元的设定、标志、信息处理和交换等，实现了土地、房屋、森林与林木、农村土地承包经营权等不动产的统一登记，有利于保护交易当事人的合法权益、强化登记的公示和公信功能、建设统一的信息平台。

中国社科院城市发展与环境研究所土地经济与不动产研究室主任王业强表示：“这个标准的出台，对于不同类型的不动产资产，它有了国家规定的统一标准。因而，你在市场上进行交易，就有依据了。我觉得它对扩大市场交易、推动市场消费是有好处的。”

在车辆安全领域，这次发布的《汽车侧面柱碰撞的乘员保护》国家标准，规定了汽车侧面柱碰撞的技术要求和试验方法，对提高车辆安全性、降低道路交通事故中的人员伤亡等将发挥积极作用。

在公共设施领域，《城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》等2项国家标准，解决了电动汽车充换电服务中存在的油车占位、二维码不清晰、安全提示不足等实际问题。

在环境保护领域，《废铅酸蓄电池回收技术规范》国家标准，规定了废铅酸蓄电池的收集、贮存、运输、转移过程的处理方法及管理措施，有利于规范生产企业对废铅酸蓄电池的回收利用，防止二次污染。

(责编：白宇)