财政部：今年我国将从“建筑许可、纳税、跨境贸易”三方面持续优化我国营商环境

央广网北京4月10日消息（记者张明浩）据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，国务院新闻办公室昨天（9日）举行国务院政策例行吹风会，财政部、国家市场监督管理总局和国家发展改革委的有关负责人介绍了我国营商环境优化取得的最新进展。财政部相关负责人透露，今年我国将从“建筑许可、纳税、跨境贸易”三方面持续优化我国营商环境。

2018年，我国营商环境排名在全球190个经济体当中，从2017年第78位上升到第46位，位次跃升32位，成为营商环境改善幅度最大的经济体之一。财政部副部长邹加怡介绍，2019年，将从“建筑许可、纳税、跨境贸易”三方面发力，持续优化我国营商环境。

邹加怡：正全面开展工程建设项目的审批制度的改革，进一步精简审批流程，完善监管方式；自今年4月1日开始，逐步建立增值税期末留抵税额退税制度；提升通关便利度，降低口岸涉及的相关费用，压缩通关的时间。从4月9日起，调降进境物品进口税税率。对食品、饮料、药品、纺织品、电器等与人民群众生活密切相关的商品，主要是涵盖在行邮税税目的税目一和税目二中，分别由之前的15%调到13%、25%调到20%。

此外，国家市场监管总局副局长甘霖表示，将进一步推进实施公平竞争审查制度。

甘霖：今年年底之前，要实现国家、省市县四级政府全覆盖，确保涉企的政策措施都要进行审查，严审增量。（同时）强化监督机制，定期开展文件的抽查，畅通投诉举报渠道，及时曝光典型案例，将公平竞争审查纳入到相关考核体系。

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