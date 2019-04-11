乡亲们开心换车换家电

汽车下乡

谢正军绘（人民视觉）

消费者在苏宁易购县镇直营店内选购家电。

（人民视觉）

今年初，国家发展改革委等十部委联合出台《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》，其中促进家电产品、农村汽车更新换代引起社会广泛关注，被视作新一轮“家电、汽车下乡”。目前，这一政策正在抓紧落地。新政策给消费者带来哪些实惠？相关企业有何举措？

“买家电省了2000块钱”“买车便宜了1万多块钱”——

乡亲们出手换大件

北京市丰台区赵辛店村的张荣浩家里最近添置了不少新物件，女儿一直想要的微波炉、接触不良的电饭锅、用了10多年的半自动洗衣机，通通换成了节能高效、绿色低碳的新款智能家电。“这次消费省了将近2000块钱，主要是因为北京市出台了新政策。”张荣浩说。

2月1日起，北京正式实施为期3年的新一轮节能减排促消费政策，对符合条件的消费者购买电视机、电冰箱、洗衣机、空调、热水器、微波炉、吸油烟机、家用燃气灶、坐便器、淋浴器、空气净化器、自行车、电饭锅、家用电磁灶和家用电风扇等15类节能减排商品给予单件最高可达800元的资金补贴。

北京市商务局有关负责人介绍，政策中商品补贴按照能效等级或类别不同，补贴标准从8%至20%不等。具有一级能效标识的家电补贴标准为商品销售价格的13%，具有二级能效标识的家电补贴标准为商品销售价格的8%；坐便器、淋浴器的补贴标准为20%；空气净化器和自行车的补贴标准为10%。

家电之外，汽车是本轮促消费政策的另一重点。十部委方案明确提出，有条件的地方，可对农村居民报废三轮汽车，购买3.5吨及以下货车或者1.6升及以下排量乘用车，给予适当补贴，带动农村汽车消费。

贵州省遵义市汇川区高坪镇的袁静3月份刚刚购入一辆华晨中华V7汽车，“买车一直在计划中，如今赶上这项政策，各种优惠补贴算下来便宜了1万多块钱呢。”袁静说。

来自山东省枣庄市的汽车经销商于雨相表示，现在购车优惠大，年后汽车销量有所增长。

众多大品牌下沉渠道，加快布局农村市场——

村里有了品牌专卖店

中国是全球第一大家电生产国、消费国，2017年空调、冰箱、洗衣机、平板电视内销量约2.3亿台。

在促进家电、汽车消费利好政策推动下，相关企业加快布局农村市场。

据悉，海尔将继续下沉渠道，进入县城及乡镇，持续扩大乡镇店优势；将执行服务到镇策略，规划具有竞争力的产品，提高终端展示、产品讲解能力，通过营销网、信息网、服务网、物流网四网融合，提供全流程服务；同时，还将继续实施拆旧换新活动，并加强市场秩序管理。

苏宁控股集团董事长张近东在全国两会期间透露，2019年，苏宁投入10亿元“以旧换新”补贴，对有意向以旧换新的用户实行先补贴再回收，助力家电消费升级，其中涉及家电3C等诸多品类，如电视、空调、洗衣机、冰箱、电脑等。同时，苏宁还将投入20亿元专款补贴，用于在四六级市场给予消费者空调专项让价福利，刺激农村空调消费向节能环保、绿色健康方向升级。

国美零售表示，2019年，国美将重点布局县域市场，全面推进新零售店；京东介绍，京东家电专卖店在农村市场，未来三年将实现超千亿规模的销售目标。

汽车领域众多企业也积极采取行动。2018年，中国汽车产量达到2780.9万辆，全球第一，但增速下滑。不少汽车企业希望借此契机拓展农村市场。

江淮汽车正加快县城及乡镇4S店布点，开展送车联网、金融、装潢、保养、保障下乡等活动，并发布一系列旧车报废、以旧换新和城乡购车优惠补贴政策。

一汽轿车相关负责人介绍，一汽奔腾以“广阔天地，e路奔腾”为主题，实施汽车下乡政策，促进农村汽车更新换代。该负责人表示，此次补贴力度较大，以奔腾X40和T77两款车型为主，最高可享惠民补贴20600元，使购车价格贴合农村市场的需求。

此外，北京汽车集团日前公布促消费惠民政策，旗下绅宝智道、全新绅宝D50等车型可享受6888元至2万元不等的补贴；长安汽车宣布实施汽车下乡补贴，最高可享受22000元厂家补贴；华晨汽车开展以汽车下乡为核心的中华万里行活动，各类车型的综合优惠都达到1万元以上；一汽大众推出2200元至1.2万元的旧车报废补贴；上汽大众对全系车型推出2000元至3万元不等的补贴。

有的地方还未出台细则，消费者想要优质品下乡——

盼望提高匹配水平

一些地方消费者开始享受政策红利的同时，仍有不少地方还未出台或落实相关政策。河北省唐山市赵家庄村的赵东升说，家里的冰箱早就该换了，用了20多个年头的冰箱，制冷声音越来越大不说，容量也常常不够用。“自从在广播和电视上知道国家出台这个政策后，就一直等着消息。”

赵东升还表示，希望政策能落到实地，不要出现“先抬价，后补贴”的假补贴现象，同时，以旧换新中“新”的质量是否确实是绿色、智能、环保以及售后服务，同样要予以保证。

与赵东升不同，家住吉林省抚松县兴参镇的孙永安表示：“就算实施了这个政策，对我可能也没什么用处。孩子都在外工作，家里就我们老两口，电视、冰箱、洗衣机都还能用，没什么可换的。”

还有部分消费者持观望态度。孙永安的邻居乔西富表示：“各个省市政策落实起来的补贴比例不尽相同，如果补贴力度大，家里会考虑安装空调，这样等孩子们放假回来时会感觉更舒服些。”

汽车消费方面，同样存在当地没有具体政策、消费者不了解政策、短期内无换车需求等现象。

如何让促消费政策取得更好效果？张近东建议，增加下乡产品的多样性，让更多优质产品下沉至农村市场，并充分利用互联网工具，优化消费补贴发放方式。同时，他还建议加强消费者权益保护，营造农村品质消费良性环境。

发改委综合司巡视员刘宇南表示：“促进家电销售具体政策的组织实施过程中，各地要根据自身实际情况，充分借鉴以往‘节能产品惠民工程’等类似政策的实践经验，制定出台相关的补贴政策，力争取得较好的实施效果。鼓励汽车消费，要立足于将引导汽车的产业转型升级和满足居民消费升级需要更好地结合起来，进一步提高汽车消费的供需匹配水平。”

(责编：袁勃)