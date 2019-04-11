北京服务业扩大开放试点（权威发布）

■ 试点带动下，北京服务业主导型发展格局进一步巩固。2018年，服务业增加值占GDP比重达81%，比试点前的2014年提高3.1个百分点；实际利用外资167.4亿美元，是2014年的1.85倍
本报北京4月10日电 （记者王珂）国新办10日举行全面推进北京市服务业扩大开放综合试点发布会。商务部部长助理李成钢介绍，综合试点先后推出了总体方案、深化方案等两轮试点方案，实施220余项试点任务、21项开放措施，较好达到了预期效果，成为国家全方位主动开放的重要实践。
综合试点以制度建设为核心，构建与国际规则相衔接的服务业扩大开放基本框架，形成68项开放创新成果，推出两批最佳实践案例。同时，为京津冀协同发展搭建了新载体，促进了京津冀市场共建与开放协同。另外，也为首都经济高质量发展赋予了新动能。试点以来，北京市新设服务业企业64万家，一批新模式和新业态在京落地。
商务部、北京市在前两轮试点工作的基础上，牵头制定了综合试点的全面推进方案。一是持续放宽市场准入，提出6个产业领域的14项开放措施，总体开放水平较高。二是加强对内对外开放的统筹。发挥市场机制作用，打造国际经贸合作网络，引进境外优质资源，激活民间投资，便利规范对外投资，促进跨境服务贸易，集聚创新创业资源。
同时，探索推进“产业开放+园区开放”结合模式，依托中关村、临空经济区、综合保税区等功能区域，提升服务业开放的承载能力。服务京津冀协同发展，促进区域间产业链引资合作，加强知识产权保护合作。对标国际先进规则，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，不断深化“放管服”改革，营造国际一流营商环境。此外，为保障试点的顺利实施，方案还就防范化解重大风险作出了安排。
北京市副市长殷勇介绍，在试点带动下，北京服务业主导型发展格局进一步巩固。2018年，服务业增加值占GDP比重达81%，比试点前的2014年提高3.1个百分点；实际利用外资167.4亿美元，是2014年的1.85倍；服务贸易进出口额突破1万亿元，年均增长10%以上，占全国1/5左右。
新一轮试点提出了9个方面的主要任务，制定了177项改革开放的具体措施目标。包括对标国际先进规则，提升开放型经济体制；以更加精简的负面清单制度为引领，构建全面开放先行区；统筹对内对外开放，优化服务业扩大开放格局；实行“产业开放+园区开放”相结合的模式，建设改革开放新高地；更加注重开放的软实力，打造国际一流营商环境等。
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