洗掉煤渣 提高附加（经济新方位·传统产业改造升级③）

一烧了之的废气里，每天找回的宝贝价值一辆高档轿车。直接埋坑的废渣，能提炼出新产品，还不止一种……自家产的废弃物，还有这么多门道？宝泰隆公司有点震惊。

“以前日子太好过！压根不打废弃物的主意。”公司战略发展部部长于学洋说。宝泰隆是黑龙江煤城七台河市的煤企，以焦煤为原料生产焦炭。

焦炭是钢铁行业的口粮，钢铁行业行情好，焦炭就不愁卖。“曾经最高一吨卖到3000元，焦炭业务在公司是一柱擎天，超过80%”。

但是，哪有一直上行的市场？2012年前后，宝泰隆感受到的压力前所未有。

一头，下游钢铁行业产能过剩，焦炭价格直线下行，最低的时候一吨只卖500多元。另一头，生态环保政策越来越严，技术改造、设施更新需要大量资金。

就像风箱里的老鼠——两头受气，宝泰隆日子不好过了。这行当，真的吃干榨尽了？

变废为宝、修旧利废，挖掘焦炭生产过程中的废弃物成为时尚。“这既符合绿色发展潮流，也倒逼传统行业转型升级。”副总裁王维舟说。

“现在才知道，焦炉煤气烧一天一夜，就相当于烧掉一辆奥迪。”于学洋说，针对焦炉煤气，推出10万吨焦炉煤气制甲醇项目。而煤焦油以前只能直接埋掉。如今成了香饽饽，多款明星产品都从中提炼，比如含硫量低的优质柴油、沥青。

事情起了头，往后不再愁。“下定决心，传统煤化工必须朝着精细化工产业升级。”王维舟说，“这样一来，煤炭资源实现高效清洁转化，产业链更长、效益更好。”

煤，还是那些煤，“尾巴”却越来越长。两个投资几十亿元的大项目随即上马。

传统煤化工各个生产环节的副产品，成为下一生产环节的原料，煤炭资源实现最大化利用。同时，以甲醇等为代表，煤基精细化工产业链不断完善。

“特别是2015年投产的针状焦项目，超前瞄准市场痛点，主要用在炭纤维、锂离子电池等领域。现在很受追捧，去年第四季度占主营业务1/3。”王维舟说，传统产品和精细产品现在大约各占50%。后者正在逐步吃掉前者的份额。

在七台河，不只宝泰隆一家。近年来，煤老大企业纷纷洗去一身煤渣。精细、合成、材料化工，成为整个产业转型升级的方向。拉长煤的尾巴，搞清洁绿色发展，一个个项目动力十足。

“‘煤头化尾’是抓手，依托煤、延伸煤，深度开发煤炭资源，向精深加工要增量。”七台河市市长贾君说，我们还积极推动非煤领域发展，不唯煤、超越煤，新材料新能源、生物发酵等产业发展势头良好。

前不久，宝泰隆变更了公司名称。从七台河宝泰隆煤化工公司，改为宝泰隆新材料公司。“几字之差，但很有必要！改名没有回头路。”王维舟说。

改名换姓容易，但背后的改头换面，不容易。

《 人民日报 》（ 2019年04月11日 03 版）

(责编：袁勃)