人民网>>财经

“好不容易摘了帽，不能再戴回去”（扶贫人物）

本报记者 宋豪新

2019年04月11日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　说起唐荣，四川凉山彝族自治州昭觉县特布洛乡呷祖居坡村的村民们有口皆碑。原本按照统一部署，他所驻的村子应是今年脱贫，但他带领全村乡亲埋头苦干，硬是提前了两年脱贫摘帽。他也成了村民们口中的“抢跑书记”。

　　平均海拔2500米的呷祖居坡村，离昭觉县城30多公里。进村的路，坡陡弯急，路边就是悬崖。2015年，唐荣刚驻村时，村里不通路、不通水、不通电，物资出入全靠人背马驮。

　　眼前的困难没有吓倒唐荣。他召集村干部和村民代表商量：村子眼下最需要解决的是什么？大家异口同声：路！

　　“修路资金不能等，经过多方联络，前后一共协调了70万元。”唐荣说，村民们听说要修路，都来义务投工投劳，很快就修好了7公里土坯路。

　　路修好了，唐荣继续“抢跑”，这一次瞄准了房子。“2016年，我跑到县里争取给我们村安排彝家新寨建设项目。县里一看这边的路已经打通了，建材可以用车运进村了，很快就同意了。”2016年，呷祖居坡村完成了彝家新寨建设，2017年，村子通过脱贫验收，顺利摘帽。

　　两年驻村时间眼看要到了，村里还没有形成稳定的产业，唐荣放心不下：“脱贫攻坚关键还是产业，没有产业，就拔不了穷根。好不容易摘了帽，不能再戴回去。”唐荣不仅留在了这里，还去汉源考察红花椒。2017年，村里试种了200亩红花椒，去年又试种了附子50亩，目前长势良好。2018年，村里121户478人，人均收入9062元，比他刚来村里时翻了近两倍。

　　从2015年担任驻村第一书记，唐荣在呷祖居坡村一直干到了现在。修新路、盖新房、壮产业……这位“抢跑书记”带领村民们在脱贫的路上一步一个脚印，走得扎实，也走得长远。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月11日 10 版）
(责编：袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved