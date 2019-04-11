“好不容易摘了帽，不能再戴回去”（扶贫人物）

说起唐荣，四川凉山彝族自治州昭觉县特布洛乡呷祖居坡村的村民们有口皆碑。原本按照统一部署，他所驻的村子应是今年脱贫，但他带领全村乡亲埋头苦干，硬是提前了两年脱贫摘帽。他也成了村民们口中的“抢跑书记”。
平均海拔2500米的呷祖居坡村，离昭觉县城30多公里。进村的路，坡陡弯急，路边就是悬崖。2015年，唐荣刚驻村时，村里不通路、不通水、不通电，物资出入全靠人背马驮。
眼前的困难没有吓倒唐荣。他召集村干部和村民代表商量：村子眼下最需要解决的是什么？大家异口同声：路！
“修路资金不能等，经过多方联络，前后一共协调了70万元。”唐荣说，村民们听说要修路，都来义务投工投劳，很快就修好了7公里土坯路。
路修好了，唐荣继续“抢跑”，这一次瞄准了房子。“2016年，我跑到县里争取给我们村安排彝家新寨建设项目。县里一看这边的路已经打通了，建材可以用车运进村了，很快就同意了。”2016年，呷祖居坡村完成了彝家新寨建设，2017年，村子通过脱贫验收，顺利摘帽。
两年驻村时间眼看要到了，村里还没有形成稳定的产业，唐荣放心不下：“脱贫攻坚关键还是产业，没有产业，就拔不了穷根。好不容易摘了帽，不能再戴回去。”唐荣不仅留在了这里，还去汉源考察红花椒。2017年，村里试种了200亩红花椒，去年又试种了附子50亩，目前长势良好。2018年，村里121户478人，人均收入9062元，比他刚来村里时翻了近两倍。
从2015年担任驻村第一书记，唐荣在呷祖居坡村一直干到了现在。修新路、盖新房、壮产业……这位“抢跑书记”带领村民们在脱贫的路上一步一个脚印，走得扎实，也走得长远。
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