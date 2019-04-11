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国家发改委:积极推动城镇就业的农业转移人口落户

2019年04月11日08:08  来源：新华网
 
原标题：国家发改委规划司有关负责人：积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户

国家发展改革委近日发布《2019年新型城镇化建设重点任务》，引发广泛关注。国家发改委规划司有关负责人10日在接受记者采访时表示，积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户。城市政府在放宽落户条件的同时，要尽力而为、量力而行，强化基础设施建设和公共服务提供，提高对人口的综合承载能力。

推动1亿非户籍人口在城市落户目标取得决定性进展

根据《2019年新型城镇化建设重点任务》，2019年新型城镇化建设要突出抓好在城镇就业的农业转移人口落户工作，推动1亿非户籍人口在城市落户目标取得决定性进展，培育发展现代化都市圈，推进大城市精细化管理，支持特色小镇有序发展，加快推动城乡融合发展，实现常住人口和户籍人口城镇化率均提高1个百分点以上。

国家发改委规划司有关负责人强调，超大特大城市既要调整完善积分落户政策，又要合理疏解中心城区非核心功能，推动产业和人口的合理扩散，防治“大城市病”。

推进农业转移人口市民化，是新型城镇化建设的首要任务，是发挥市场配置资源决定性作用、顺应人口就业选择、促进劳动力在城乡间有序流动、提高全员劳动生产率的有力保障。《2019年新型城镇化建设重点任务》提出，在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上，城区常住人口100万至300万的Ⅱ型大城市应当全面取消落户限制；城区常住人口300万至500万的Ⅰ型大城市应当放开放宽落户条件，取消重点群体落户限制。

这位负责人介绍说，重点群体指在城镇稳定就业生活的新生代农民工、在城镇就业居住5年以上和举家迁徙的农业转移人口、农村学生升学和参军进入城镇人口。

这位负责人强调，要推进常住人口基本公共服务全覆盖。对于暂时不能落户的城镇常住人口，要确保其全部持有居住证，以此为载体提供城镇基本公共服务和办事便利，并鼓励各地区逐步扩大居住证的含金量。聚焦就业、教育、医疗、社保、住房等民生重点，让农业转移人口在城市也能实现劳有所得、学有所教、病有所医、老有所养、住有所居。

注重不同规模层级城市协调发展

关于城镇化空间布局构建，这位负责人说，首要任务是加快京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化发展、粤港澳大湾区建设。其次，有序推动成渝、哈长、长江中游、北部湾、中原、关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等城市群发展规划实施。再次，培育发展现代化都市圈，加快推进交通基础设施一体化、产业分工协作、市场统一开放、公共服务共建共享。

在大中小城市发展的优先序上，这位负责人强调，要特别注重不同规模层级城市的协调发展，偏重哪一个都不行，尤其是不能把眼睛只盯在大城市，要更多关注中小城市的发展。超大特大城市要合理疏解中心城区非核心功能，推动产业和人口向一小时交通圈地区扩散，大城市要提高精细化管理水平。中小城市发展要分类施策，都市圈内和潜力型中小城市要提高产业支撑能力、公共服务品质，促进人口就地就近城镇化；收缩型中小城市要瘦身强体，严控增量、盘活存量，引导人口和公共资源向城区集中；强化边境城市稳边戍边作用，推动公共资源倾斜性配置和对口支援。

同步推进城乡融合发展

城乡融合发展是破解新时代社会主要矛盾、解决发展不平衡不充分问题的关键抓手。在推进城市高质量发展的同时，我国同步推进城乡融合发展。

这位负责人指出，总的考虑是坚决破除体制机制弊端，切实推进城乡要素自由流动、平等交换和公共资源合理配置，重塑新型城乡关系。

具体来说，一是促进各类要素更多向乡村流动，在乡村形成人才、土地、资金、产业、信息汇聚的良性循环。二是缩小城乡基本公共服务差距，推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖，推进城乡基本公共服务标准统一、制度并轨。三是要提高城乡基础设施建管能力，坚持先建机制、后建工程，加快推动乡村基础设施提挡升级，实现城乡基础设施统一规划、统一建设、统一管护。四是促进乡村经济多元化发展，培育发展现代农业和新产业新业态，建立生态产品价值实现机制，释放乡村发展活力。五是促进农民的工资性、经营性、财产性和转移性收入持续增长，缩小城乡居民生活水平差距。

(责编：蒋琪、杨曦)
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