北京：九措并举促服务业开放

本报北京4月10日电 （记者李贞）今天，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍了北京市服务业扩大开放综合试点有关情况。会上，商务部党组成员、部长助理李成钢，北京市委常委、副市长殷勇做相关解读。
前两轮方案达到预期
今年1月31日，国务院批复了《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》，这也是自2015年5月北京实施综合试点后获批第三轮试点方案。此前，综合试点先后推出了总体方案、深化方案等两轮试点方案，较好达到了预期效果。
据殷勇介绍，目前，前两轮方案确定的226项任务已基本实施。经第三方机构评估，试点在服务业扩大开放、服务贸易便利化、优化开放型经济营商环境等方面形成了68项全国首创或效果最优的开放创新举措，聚集了一批服务业新业态、新模式。
在试点经验中，外资企业登记备案“单一窗口、单一表格”受理，写入国务院政府工作报告，向全国进行推广；放宽人才中介机构限制等开放措施以国务院文件形式在自贸试验区复制推广。
在试点带动下，北京服务业主导型发展格局进一步巩固。2018年，北京市服务业增加值占GDP比重达81%，比试点前的2014年提高了3.1个百分点；实际利用外资167.4亿美元，是2014年的1.85倍；服务贸易进出口额突破1万亿元，年均增长10%以上，占全国的1/5左右。
新一轮提出9大任务
本次全面推进综合试点的新一轮试点期仍为3年，试点方案提出了9个方面的主要任务，制定了177项改革开放的具体措施目标。
9个方面的重点任务都紧紧围绕北京城市战略定位和国家赋予北京的重要战略任务提出。一是把握政治中心定位，进一步强化服务保障能力。二是立足文化中心建设，提升文化软实力和国际影响力。三是着眼国际交往中心建设，持续优化为国际交往服务的软硬件环境。四是助力科技创新中心建设，营造国际一流的创新创业生态。五是推进京津冀协同发展，构筑区域协同开放新格局。六是加强北京城市副中心政策集成，打造服务业扩大开放综合试点先导区。七是强化金融管理中心功能，服务国家金融改革开放和风险防范。八是提升生活性服务业品质，服务国际一流和谐宜居之都建设。九是对标国际先进规则，打造国际一流营商环境。
“全面推进综合试点，标志着北京市服务业开放进入了新的阶段。”李成钢表示，下一步将加快推动试点任务落地见效，为全国推进新一轮高水平对外开放、构建开放型经济新体制积累更多的经验、提供更好的示范。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】