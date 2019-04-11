20家互联网募捐信息平台2018年募集31.7亿元

84.6亿人次
2018年，网民点击、关注和参与互联网募捐超过84.6亿人次
80%
2018年，互联网募捐信息平台服务精准扶贫项目数、基层慈善组织数占比均超80%
本报北京4月10日电 （记者李昌禹）记者日前从民政部获悉：2018年，民政部依据《慈善法》指定的20家互联网募捐信息平台，共为全国1400余家公募慈善组织发布募捐信息2.1万条，网民点击、关注和参与超过84.6亿人次，募集善款总额超过31.7亿元，比上年增长26.8%。
2018年，20家互联网募捐信息平台服务精准扶贫项目数、基层慈善组织数占比均超过80%。实现扶贫济困、教育助学、医疗救助、救灾救援、环境保护等领域项目全面覆盖。同时，互联网募捐场景越来越多元化，相关平台推出行走捐、阅读捐、积分捐、消费捐等创新方式，受到公众欢迎，80后、90后成为互联网募捐主流，00后开始参与互联网公益。“互联网+慈善”深度融合，“人人公益、随手公益、指尖公益”成为潮流，日捐、月捐、零钱捐、一对一捐等捐款种类日渐多元。
据介绍，2018年，民政部着力加强互联网募捐信息平台监管，持续做好舆情监测、日常巡检和投诉举报受理，督促平台履行主体责任，约谈平台18次，全面巡检2次，发出责令整改通知书7份、改进建议书9份，要求提交书面说明和整改材料7次。当前，指定平台为慈善组织提供募捐信息发布服务更加专业，互联网募捐运行更加规范有序。此外，民政部还组织专家对20家平台2018年度工作及运营情况进行了评审和质询。
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