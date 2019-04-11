四部门联合推进“七项行动”
科研人员负担将进一步减轻
本报北京4月10日电 （记者冯华）36张表格精简整合为6张、简化科研单位经费报销流程、精简科技领域人才帽子、推行“材料一次报送制度”……今后，束缚科研人员的繁文缛节将进一步简化，科研人员的负担将进一步减轻。
科技部、财政部、教育部、中科院近日联合推进“减轻科研人员负担七项行动”，主要聚焦科研管理中表格多、报销繁、牌子乱、检查多、数据孤岛等突出问题，进行集中整治清理并固化形成制度成果。目前已陆续推出实施一系列措施，取得阶段性成效。
“减轻科研人员负担七项行动”，是四部门深入推进科技体制改革政策落地见效的一项重要举措，包括减表、解决报销繁、精简牌子、清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”问题、检查瘦身、信息共享、众筹科改等7项具体行动。据介绍，七项行动要解决的都是“硬骨头”问题，将集中力量攻坚克难，同时，把科研人员方不方便、满不满意作为检验科研管理改革成效的重要标准。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】