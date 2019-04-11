原标题：四部门联合推进“七项行动” 科研人员负担将进一步减轻

四部门联合推进“七项行动”

科研人员负担将进一步减轻

本报北京4月10日电 （记者冯华）36张表格精简整合为6张、简化科研单位经费报销流程、精简科技领域人才帽子、推行“材料一次报送制度”……今后，束缚科研人员的繁文缛节将进一步简化，科研人员的负担将进一步减轻。

科技部、财政部、教育部、中科院近日联合推进“减轻科研人员负担七项行动”，主要聚焦科研管理中表格多、报销繁、牌子乱、检查多、数据孤岛等突出问题，进行集中整治清理并固化形成制度成果。目前已陆续推出实施一系列措施，取得阶段性成效。

“减轻科研人员负担七项行动”，是四部门深入推进科技体制改革政策落地见效的一项重要举措，包括减表、解决报销繁、精简牌子、清理“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”问题、检查瘦身、信息共享、众筹科改等7项具体行动。据介绍，七项行动要解决的都是“硬骨头”问题，将集中力量攻坚克难，同时，把科研人员方不方便、满不满意作为检验科研管理改革成效的重要标准。

(责编：李楠桦、杨曦)