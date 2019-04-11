原标题：一季度全国自然灾害致139.6万人次受灾 直接经济损失27.9亿元

人民日报北京4月10日电 （记者丁怡婷）应急管理部近日会同有关部门对今年一季度全国自然灾害情况进行了会商分析。经核定，一季度我国自然灾害以风雹、地质灾害、森林火灾、地震和雪灾为主。各种自然灾害共造成全国139.6万人次受灾，87人死亡，1.3万人次紧急转移安置；900余间房屋倒塌，1.1万间严重损坏，8.6万间一般损坏；农作物受灾面积71.1千公顷，其中绝收13.4千公顷；直接经济损失27.9亿元。

总的看，一季度全国灾情较近5年同期均值偏轻，其中，受灾人口、倒塌房屋数量和直接经济损失分别减少85%、82%和73%。

据介绍，一季度全国自然灾害主要有以下特点：强对流天气引发的风雹灾害较常年偏早，影响持平；地震活动总体水平不高，四川、青海地震造成一定损失；低温冷冻和雪灾年初集中发生，青海玉树等地受灾较重；南方地区降雨偏多，江西、湖南、云南洪涝灾情相对突出。此外，地质灾害和森林火灾突发。一季度，全国共发生8起因自然因素引发造成人员死亡的地质灾害事件，发生4起造成人员死亡的森林火灾。

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