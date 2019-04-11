原标题：外资保险入场提速 数量性限制有望取消

“保险业是我国金融业中开放度最高和最早的行业。自2001年中国加入WTO后，金融业中保险行业率先开放。”东方金诚首席金融分析师徐承远昨日对《证券日报》记者表示。

徐承远表示，2018年4月以来，我国进一步扩大保险业的开放程度，保险行业进入全面对外开放期。对外开放政策主要包括以下三个方面：一是放宽投资比例限制，放宽人身险公司合资企业外资比例至51%，3年后不再设限。二是放宽外资设立机构条件，全面取消外资保险机构设立前需开设2年代表处的要求。三是扩大外资机构业务范围，允许符合条件的境外投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务，外资保险经纪公司经营范围与中资机构一致。

未来新一轮的开放措施有哪些？近日，中国银保监会副主席王兆星表示，一是进一步放宽市场准入条件。外资在银行保险业进入中国市场还有一些数量性的条件限制，包括规模、年限、股东类型、持股比例等限制。

“我们正在研究来取消或放宽这些数量性的限制，更加强调审慎的标准和审慎的条件，吸引具有专业特色的外资银行、外资保险进入中国市场。”王兆星说。

一直以来，外资保险公司在国内市场份额不高。根据银保监会数据显示，2018年全年，外资人身险公司原保险保费收入占比约为6.85%，外资财险公司市场占比仅为1.94%，均与2017全年基本持平。

分析其原因，徐承远表示，外资险企在国内市场发展水平较低，主要原因包括：一是中国保险市场的特色与外资险企一贯的经营模式“水土不服”。与发达国家相比，我国公众保险意识较为薄弱，且在投保需求、投保方式等方面与国外有较大的文化差异，外资险企的经营模式和发展手段在中国保险市场的经营出现了“水土不服”，对市场的不熟悉也对其业务开展形成一定的掣肘。二是外资险企在我国经营网点较少，远低于太保、国寿、平安、人保等本土大型险企，代理人配置和资产规模方面也远低于本土大型险企。三是外资险企进入我国保险市场时间并不长，在品牌效应方面和已经深耕多年的本土大型险企存在较大差距。

那么，如何提升保险业对外开放程度？徐承远认为，第一，进一步加大开放市场的力度，提高保险业专业化服务能力，让一些专业性外资险企进入养老、巨灾等领域；第二，进一步优化监管环境，完善监管政策，让外资险企进入无后顾之忧。

(责编：蒋琪、杨曦)