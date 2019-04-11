原标题：资本市场双向开放加码 今年以开放促进改革

主持人包兴安：近日，国务院总理李克强表示，中国将进一步扩大开放，出台新政策、新举措，今年6月将进一步缩减外资准入负面清单，采取“非禁即入”原则，同时不断优化营商环境，为中外资企业提供一视同仁的服务和便利。专家认为，去年以来，金融业一直是对外开放领域的重中之重，出台了一系列实质性开放举措。今年金融对外开放的力度会进一步加大，尤其是资本市场、债券市场、银行业、保险业的对外开放将再上新台阶。

“今年资本市场对外开放的步伐会更大，比如将有更多境外机构或者基金进入中国资本市场。”近日，中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖在接受《证券日报》记者采访时判断说。

近期，证监会核准设立摩根大通证券（中国）有限公司、野村东方国际证券有限公司。《证券日报》记者了解到，下一步，证监会将继续坚定落实我国对外开放的总体部署，积极推进资本市场对外开放进程，扎扎实实做好每一项对外开放的具体工作，继续依法、合规、高效地做好合资证券公司设立或变更实际控制人审核工作。

目前我国资本市场对外开放呈现双向开放、扩大开放的格局，今年2月份中央政治局举行第十三次集体学习以来，证监会党委先后召开党委会、党委理论学习中心组（扩大）学习会，传达学习领会习近平总书记的重要讲话精神，认真研究资本市场的贯彻落实措施。证监会党委确定了十四大任务其中包括加大资本市场的对外开放。

而在此之前，在国新办举行的新闻发布会上，证监会主席易会满明确表示，2019年将以开放促改革、促发展。从机构、市场、产品等准入维度，全方位推进资本市场高水平对外开放。

证监会副主席方星海表示，在资本市场对外开放方面，今年将会在更高层次、更广范围，以更多方式实现“引进来”和“走出去”。中国的资本市场规模很大，发展速度又很快，增长速度也很快，对于全球市场机构有很强的吸引力。所以在引进来方面我们有很大的优势。引进来的这些优质机构和资金会对我国资本市场发展做出贡献，对我国的经济发展做出贡献。同时我们也要走出去，我们的机构在走出去方面相对来说处于初步阶段，但今年还要进一步走出去，产品也要走出去。

“在‘引进来’‘走出去’同时推进的情况下，不仅要实现经济得到更好的发展，相信也能够让中国资本市场成为对全世界很多金融机构来说都是新的业务增长点，能够惠及世界经济发展，能够促进全球金融市场的健康发展。”方星海强调。

业内人士普遍认为，推动改革与对外开放是相辅相成的。卞永祖表示，资本市场需要推进法律法规等基础性制度改革，需要加强发行、上市、交易、退市、信息披露等多个环节的改革。以推动法治化、市场化改革，来吸引国际机构、资本进入我国市场。

(责编：蒋琪、杨曦)