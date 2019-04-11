原标题：竞争加剧，中小快递企业如何应对？

有的宣布暂时停运，有的收缩业务，还有一些举步维艰

竞争加剧，中小快递企业如何应对？

专家认为，打造快递专业团队、在细分领域深耕、加强与巨头企业合作是其最佳出路

本报讯 （记者甘皙）近日，国通快递宣布全网停工，所有员工即日起放假。此前，如风达也于3月11日宣布业务暂停；安能物流收缩业务，专注快运；全峰、优速也举步维艰……随着快递行业的发展，市场竞争进一步加剧，近来，中小快递企业接连被曝出停运、收缩业务和被收购的新闻。在顺丰、“四通一达”等巨头企业和新入场者的夹击下，中小快递企业面临的生存挑战受到市场的关注。

3月22日，国通快递人事部下发了一份停工放假的通知，称自2018年以来公司经营困难，处于严重亏损状态，目前已经处于停工状态，预计未来将长期停工。稍早前，另一家中小快递企业如风达也宣布暂停业务，快递实际业务陷入全面停摆，恢复时间不定。

激烈竞争下，中小快递企业最近频频出现经营难题。对此，邮政发展研究中心主任赵国君在接受记者采访时表示，我国的快递市场发展趋于成熟，快递物流企业正在走过粗放竞争的发展阶段，向高质量发展方向迈进。

“快递巨头企业占据了大部分市场并在各自领域定位清晰、拥有相对固定的用户群体，对于国通等中小型快递行业来说，在服务、资金、网络、信息技术、仓储管理、配送时效等方面没有任何优势的前提下，与头部公司竞争异常艰难。”赵国君表示，在快递巨头企业规模化、集约化、资本化发展的势头面前，中小快递企业的生存空间正在不断缩减。

那么未来中小快递企业该何去何从？北京市法学会电子商务法治研究会会长邱宝昌在接受记者采访时表示，中小快递企业想要生存下去应避免低价格等恶性竞争，从无序竞争走向公平竞争。与此同时，应把员工当客户，降低员工流失率，打造相对固定、专业的员工团队，从而为客户提供高品质的服务体验。

在赵国君看来，中小快递企业需要寻找自己擅长的细分市场领域，并在此细分市场做精做专，比如打造本地化的投递网络、在乡镇和边远地区提供最后一步落地服务以及目前尚在发展的冷链物流、智慧物流、新零售等。

此外，赵国君认为，中小企业还可以与行业巨头进行合作，利用巨头企业已搭建好的技术+网络平台，产生聚合效应，实现资源整合，达到互利共赢。比如为各大快递企业解决“最后一公里”等。

“只要中小快递企业避开同质化竞争，深耕本地化、局域化的细分市场，未来还是有发展空间的。”赵国君说。

甘皙

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(责编：李楠桦、杨曦)