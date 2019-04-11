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哈尔滨：将建新市民公积金制度 

十项措施助力改善职工居住条件

张世光

2019年04月11日08:22  来源：工人日报
 
原标题：哈尔滨：将建新市民公积金制度

　　本报讯（记者张世光）日前，记者从哈尔滨市公积金管理中心获悉，哈尔滨将建立新市民使用公积金制度。支持哈尔滨务工及创业人员享有同等权利缴存和使用公积金，缴存账户与贷款还款账户绑定，实现按月缴存、自动还贷。同时提出，措施将惠及更多廉租住房低收入群体。

　　据了解，今年哈尔滨市住房公积金中心将以“改善职工居住条件”为目标，持续出台便民利民举措，着力办好十件惠民实事，方便职工群众在更大范围内、更加灵活方便地使用住房公积金。

　　除了建立新市民使用公积金制度，对于无房职工，需要提取公积金缴存房租的，今年提取额度也将提高，市区年提取标准由14400元提升至18000元，县（市）年提取标准由9600元提升至12000元，为租房职工提供更大资金支持。

　　在老楼加装电梯工作推进方面，哈尔滨市公积金管理中心推出“开通既有住宅加装电梯提取公积金业务”。以分摊费用作为提取标准，职工可在加装电梯后，申请提取符合额度标准的公积金。

　　近年来，黑龙江省、哈尔滨市持续开展“最多跑一次”等改善营商环境、提高服务意识的活动，哈尔滨市公积金管理中心在公积金提取使用方面，也加大改进力度，今年通过“缴存单位汇缴业务全部实现网上办理”“扩大提取公积金按月自动偿还商业贷款银行范围”“增设网上业务办理银行网点”“开办存量房组合贷款”“新建2家公积金办事大厅”“新增设3家银行经办网点”等措施，方便企业和个人就近办、快速办，实现数据多跑路、职工群众少跑路的目标。

(责编：蒋琪、杨曦)
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