原标题：新一轮服务业扩大开放 北京实行更精简负面清单

新华网北京4月10日电 今日，国新办就全面推进北京市服务业扩大开放综合试点举行发布会，北京市委常委、副市长殷勇介绍全面推进北京市服务业扩大开放综合试点有关情况。

殷勇表示，新一轮的试点方案对外资准入的门槛进一步降低，一些先行先试的举措在北京率先落地。

殷勇介绍，首先，北京要可以执行全国版的外商投资的负面清单。其次，在新一轮服务业扩大开放的方案里，国务院批准北京可以先行先试自贸区版的服务业开放举措。在这个基础上，我们立足北京的城市战略定位，进一步探索服务业开放的准入。因此，我们可以理解在服务业扩大开放里北京是实行更精简的负面清单。

“在刚刚批准的新一轮方案，北京在信息、科技、金融、商务、文化娱乐、卫生、社会等六个领域推出了14项开放的新举措，其中有超过4成的开放举措只是在北京市实施。”殷勇说。

殷勇具体介绍，比如合格境内机构投资者主体资格扩大至境内外机构在北京市发起设立的投资管理机构；比如允许京津冀范围内跨省级行政区域开展医疗器械注册人制度试点；比如在聘请外籍律师担任外国法律顾问的试点当中，降低了在中国境外从事律师职业不得少于三年的资质要求，更加有利于外国律师到中国来提供法律顾问服务；比如对于外资捐资举办非盈利性养老机构，放宽了它注册民办非企业单位的准入，取消了外商设立投资性公司的一些限制。这些措施都会使得外资进入服务业领域门槛更低、限制更少、范围更大。

殷勇表示，相比上一轮试点，新一轮试点有不少广度和深度方面的拓展。6个领域14个方面推出的开放举措中，都会有相应服务业业态落地。目前已经有不少的项目储备，等到国家的法规相应调整以后，这些项目就可以加快落地。

外商可以设立独资的飞机维修公司，可以在中关村地区设立独资的人力资源服务机构，可以独资开展包括存储转发类业务、国内多方通讯服务业务、互联网介入服务业务等增值电信业务。取消了外商投资企业取得认证机构资质的业务经历要求，它对中国投资更便利了。外商独资旅行社也可以服务中国游客，开展出境游业务。降低了外商设立投资性公司的一些资质要求。

此外，北京还在七个方面加强推动具体的项目实施，包括科技、互联网信息、金融、教育、文化旅游、医疗养老、专业服务。比如在科技领域，我们主要是要加速全球创新资源在北京的集聚；在互联网信息领域，我们主要是培育跨界融合的新业态和新模式；在金融领域，我们要强化金融管理中心的功能，刚才我作了一些介绍；在教育领域，我们要丰富国际的教育资源；在文化旅游领域，我们要完善产业开放的政策体系；在医疗养老领域，我们是要引入国际的资本，激活民间的资本，扩大高质量的医疗供给服务；在专业服务领域，我们降低门槛，推动资质互认，补齐发展的短板，构建全球化的服务网络。

(责编：蒋琪、杨曦)