推进"互联网+不动产抵押登记" 让百姓享受"一站式"服务

“这真解了我们两家的心病”，苏州恒丰进出口有限公司因抵押贷款到期，着急重新办理抵押登记获取周转资金。企业没进登记机构的门儿，只用了两个工作日就在银行抵押登记代理点办理完全部业务。“按照过去的流程，事情可没这么简单，公司和银行得先办理抵押权注销登记，银行再办理抵押资格预审签订借款合同，不动产登记机构办理抵押登记，银行在收到不动产登记证明后才能发放贷款，整个流程下来耗时约15天，企业和银行都要经受折腾。”据苏州市自然资源和规划局相关负责人介绍。

“这次，我就没和登记中心的工作人员见上面。”江苏省徐州市沛县金牌药业有限公司出纳刘娟，仅用10分钟，就在附近银行办好了抵押贷款手续，第二天便拿到贷款。以前银行、不动产登记中心两边跑，没两周时间搞不定。

记者从自然资源部获悉，近日，自然资源部、中国银保监会联合印发的《开展便民利企服务合作的通知》（以下简称《通知》）将为民营企业融资带来福音，为优化营商环境注入新动能。按照《通知》部署，全国不动产登记机构与银行等金融机构互设不动产抵押登记和抵押贷款便民服务点，协同贷款审批、不动产登记资料查询与不动产抵押登记，推进“互联网+不动产抵押登记”，方便企业和群众同步签订合同、办理贷款审批、办理不动产抵押登记，享受“一站式”服务。

地方探索：“互联网+不动产抵押登记”服务释放红利

据了解，在此次部际层面联手合作之前，江苏、浙江等地已率先开展相关探索。据自然资源部自然资源确权登记局负责人介绍，截至2018年底，全国31个省份与银行监管部门发文或银行业金融机构签署协议，积极推进“互联网＋不动产抵押登记”，在各类银行开放抵押登记端口或办理点4257个，实现了银行、企业群众和不动产登记机构多方共赢。

简而言之，“互联网+不动产抵押登记”就是不动产登记机构在具备条件的银行设立服务点，银行和企业群众可以在服务点同步签订合同、办理贷款审批和抵押登记。据了解，2017年7月，江苏省人民政府发文全省推广在银行、公积金网点增设不动产抵押登记便民服务点。2018年3月，原江苏省国土资源厅与中国银行江苏省分行签订了战略合作协议，积极开展不动产登记机构与金融机构的战略合作。截至2018年底，江苏省在银行（公积金中心）设立不动产登记抵押便民服务点416个。

浙江，台州、温州等地在2017年开始摸索了“直通车”、“综合受理点”等创新工作方式。截至2018年12月31日，浙江全省在银行开放抵押登记端口或办理点数量已达641个, 覆盖58.4%的县（市、区）。特别是台州市9个县市区全面铺开，不动产登记机构在全市共16家银行、88个分（支）行、300多网点开设此项服务，到去年底累计办理业务5.3万多笔、涉及抵押金额149亿元，有效服务了企业群众金融需求。2019年1月，浙江省自然资源厅、浙江银保监局等单位联合发文，在全省范围内共同推进不动产抵押贷款和抵押登记“最多跑一次”改革。

“‘互联网+不动产抵押’提升了银行抵押类业务的竞争力和服务社会的能力，已成为银行服务实体经济、降低企业融资成本、推进普惠金融的重头‘产品’”。在苏州，当地建设银行负责人算了几笔账，“互联网+不动产抵押登记”累计每年可以为该行节省上千万。一是银行员工不用来回往返于登记机构，节省了银行人力成本。二是申请材料电子化、精简化，节约了每年数百万元的纸张费用。三是有效防控了风险，比如电子权证有利于防范证明造假、权利灭失及证明传递过程中的风险，以及抵押登记未落实和顺位抵押、查封等金融风险。

如今在苏州，“互联网＋不动产抵押登记”受到了越来越多金融机构的青睐。截至目前，全市共有建设银行、农业银行、吴江农商行、招商银行、民生银行、苏州银行、平安普惠7家金融机构签署合作协议，另有18家银行正在进行系统开发。全市已在银行共设立服务网点76个，累计办理线上抵押登记业务23000余份。

“通过三方面共享，实现三方共赢。”宿迁市不动产登记机构负责人如是总结。

一是空间共享。在银行设立不动产登记便民服务点，依托商业银行网点遍布城乡的优势，企业和群众可就近办理不动产抵押类登记，避免多地奔波，更快获得贷款。商业银行提高了办理不动产抵押贷款的效率，防范了贷款风险，登记部门减轻了窗口的工作量。 二是数据共享。通过使用不动产登记电子证明，实现证书信息数据部门间共享。据测算，实施电子证明后，全市每天可为市区14家金融机构节约80人次的往返，群众办理贷款缩短1-2个工作日。三是资源共享。开发不动产登记信贷直联系统，既减少了数据重复录入次数，保障了数据安全，同时将不动产单元代码应用到银行抵押借款合同，便于信息共享和查询服务，真正实现“数据多跑路、群众少跑腿”。

部际层面合作：“互联网+不动产抵押登记”服务更广更安全

自然资源部自然资源确权登记局负责人表示，此次自然资源部、中国银保监会联合发文，将通过部际层面的合作，推动“互联网+不动产抵押登记”服务迈向纵深，从而进一步提升便民利民服务水平，提升金融风险防范能力，支持金融业更加有效服务社会经济发展。

两部门在以下六方面达成共识。一是加强合作，互设不动产抵押登记和抵押贷款便民利企服务点。二是对接系统，实现网上信息查询和抵押登记申请。三是依法依规，健全“互联网+不动产抵押登记”办事规则。四是精简材料，优化相关业务办理流程。五是精准服务，拓展便民利企办理事项。六是强化监管，确保信息安全。

自然资源部自然资源确权登记局负责人表示，“互联网＋不动产抵押登记”的开展，将为民营企业、实体经济和小微企业抵押融资提供精准服务，逐步实现“延期续贷”“借新还旧”的贷款审批与抵押登记的变更登记、注销登记、首次登记的无缝衔接，减少企业融资时间，避免企业借用“过桥资金”，规避抵押物“悬空”风险。

该负责人特别强调，实施“互联网+不动产抵押登记”要着重把握好两个问题。

“将不动产登记营业网点延伸到银行，但并不改变现有制度安排、法定职责分工，唯一改变的是银行作为抵押权人或申请人可以在自己的营业网点，通过网络提出抵押登记申请、提交申请材料。登记机构不能将受理、审核、登簿、发证等法定职责授权或委托给银行。”这位负责人指出，各地不动产登记机构要切实履行依法登记职责、明晰法律关系，按照《不动产登记暂行条例》及其实施细则等法规政策规定的要件和程序，规范运行，确保安全便捷。为此，《通知》明确要求，身份核验、询问笔录等需要不动产登记机构现场办理的事项，必须由不动产登记机构办理，可由申请人提交通过系统身份核验的材料和填写格式化的询问笔录完成，与申请材料一并提交实施。

“随着登记和金融信息孤岛被联通，开放的数据共享生态系系统在为各方带来便捷的同时，也面临如何确保信息安全的突出问题。”这位负责人如是说。

“简单来说，银行既不能随意查询抵押人信息，也不能随意使用依法查询到的信息。”这位负责人指出。为此，《通知》特别强调要建立信息安全保障机制，签订保密协议，严格用户权限，加强服务点工作人员安全管理和业务培训，强化安全技术应用，确保信息安全。银行业金融机构要严格规范使用查询的不动产登记信息，落实“谁承办、谁提起、谁负责”的要求，严禁将查询获取的信息泄露和用于查询请求事项之外的用途。

“依托‘互联网+’的不动产抵押登记服务，将实现全要素、全流程‘闭环管理’，可以说，‘互联网+不动产登记登记’安全系数高！”苏州市不动产登记中心负责人认为。

据记者了解，苏州等先行地区在确保信息安全方面的措施可供更多地方借鉴。苏州市建立了经公安部门认证的标准化、规范化电子证照模式，不动产登记证明电子证照和实体证书并行发放，并制定数据接口标准和数据服务标准，规范数据共享，实时向银行推送更新抵押登记、法院查封等信息，确保数据安全可控。同时，畅通监督举报线上线下渠道，定期开展抽查检查，一旦发现金融机构存在违规行为，取消服务点并依法追究责任。

(责编：朱江、朱一梵)