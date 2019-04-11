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市场监管总局：严查泄露出售消费者个人信息

罗亦丹

2019年04月11日08:28  来源：新京报
 
原标题：市场监管总局：严查泄露出售消费者个人信息

　　市场监管总局：严查泄露出售消费者个人信息

　　重点查处未经同意收集使用消费者个人信息、泄露出售或非法向他人提供所收集的消费者个人信息等违法行为

　　新京报讯 （记者罗亦丹）4月10日，国家市场监督管理总局在官网发布通知称，决定于2019年4月1日至9月30日期间，在全国范围内部署开展“守护消费”暨打击侵害消费者个人信息违法行为专项执法行动，重点打击侵害消费者个人信息违法行为，营造安全放心消费环境。

　　国家市场监督管理总局表示，随着我国经济结构转型升级、电子商务的快速增长，消费者个人信息逐渐成为一种重要资源，各种侵害消费者个人信息违法行为日益增多，不仅威胁了消费者的人身财产安全，也影响了经济社会的健康发展。本次专项执法行动突出房产租售、小贷金融、教育培训、保险经纪、美容健身、装饰装修、旅游住宿、快递、电话营销、网站或APP运营等此类违法行为多发高发的重点行业和领域，聚焦广大消费者反映强烈的侵害个人信息违法行为，重点查处未经消费者同意，收集使用消费者个人信息、泄露出售或者非法向他人提供所收集的消费者个人信息，以及未经同意发送商业性信息等违法行为。

　　目前监管部门对侵害消费者个人信息行为的监管逐渐趋严，且开通了专门针对个人信息的举报渠道。3月28日，中国消费者协会发文称已开通“APP个人信息举报”微信公众号，公众号受理对APP违法违规收集使用个人信息的举报，通过点击公众号举报按钮进行举报，举报后会将被举报的APP纳入评估范围。

　　据了解，目前已有企业因侵害消费者个人信息受罚的先例，如2018年8月27日，小红书因为“侵害消费者人格尊严、侵犯消费者人身自由或者侵害消费者个人信息依法得到保护的权利”被上海市嘉定区市场监督管理局处罚5万。

　　国家市场监督管理总局称，本次专项行动的全面开展，将有力打击侵害消费者个人信息违法行为，督促经营者切实履行相关法定义务，提高守法经营意识，树立尊重消费者个人信息依法得到保护权利的理念，为消费者营造安全放心的消费环境。目前，全国市场监管部门正在按照市场监管总局的统一部署，深入推进专项执法行动各项工作，严格执法程序、深挖案件线索、强化执法联动，确保专项执法行动取得实效。

(责编：李楠桦、杨曦)
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