原标题：推开大门，让服务业活起来

作为首个服务业扩大开放的综合试点城市，北京的经济结构正在引领中国经济结构转型升级的趋势。推开大门，让服务业活起来；推开大门，为高质量发展赋予新动能。

4月10日，国新办举行新闻发布会，请商务部党组成员、部长助理李成钢，北京市委常委、副市长殷勇介绍《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》的相关情况并回答记者的提问。

全方位主动开放的重要实践

外资企业登记备案“单一窗口、单一表格”受理，写入政府工作报告，向全国推广；放宽人才中介机构限制等开放措施以国务院文件形式在自贸试验区复制推广……2015年5月，国务院批准在北京实施为期三年的服务业开放综合试点。三年间，综合试点较好达到了预期效果，成为国家全方位主动开放的重要实践。

“为构建开放型经济新体制积累了新经验；为京津冀协同发展搭建了新载体；为首都经济高质量发展赋予了新动能。”李成钢告诉记者，北京服务业开放综合试点先后推出了总体方案、深化方案等两轮试点方案，实施220余项试点任务、21项开放措施。以制度建设为核心，构建与国际规则相衔接的服务业扩大开放基本框架，形成68项开放创新成果，推出两批最佳实践案例。

试点以来，北京市新设服务业企业64万家，一批新模式和新业态在京落地。北京服务业主导型发展格局进一步巩固。2018年，北京市服务业增加值占GDP比重达81%，比试点前的2014年提高了3.1个百分点；实际利用外资167.4亿美元，是2014年的1.85倍；服务贸易进出口额突破1万亿元，年均增长10%以上，占全国的五分之一左右。

随着北京市服务业扩大开放的试点，苹果、特斯拉、默沙东等跨国企业的研发中心先后落地北京。去年年底，英国的《自然》杂志又公布了对全球500个城市科技科研产出能力的指数排名，北京蝉联全球第一位。

“今年1月31日，国务院批复了《全面推进北京市服务业扩大开放综合试点工作方案》，这既是对我市首轮试点工作的充分肯定，也为新一轮试点工作指明了方向，体现了党中央、国务院坚持对外开放的坚定决心。”殷勇表示。

“5+9+177”的新一轮扩大开放

临空经济区将充分发挥开放的引擎作用，在航空维修、整车进口、保税维修、融资租赁等方面先行先试；金融街将立足金融管理中心定位，聚焦人民币国际化、金融科技、风险管理和金融监管等。殷勇指出，新一轮试点方案从5个维度的基本思路出发，提出9个方面的主要任务，制定了177项改革开放的具体措施目标，因此可以用“5+9+177”来概括。

刚刚批复的北京服务业综合试点方案在信息、科技、金融、商务、文化娱乐、卫生、社会等领域推出了14项开放的新举措，其中有超过四成的开放举措只是在北京市实施。

在服务业扩大开放中，北京将实行更精简的负面清单，使得外资进入服务业领域门槛更低、限制更少、范围更大，一些先行先试的举措在北京率先落地。开放重点领域包括科技、互联网信息、金融、教育、文化旅游、医疗养老、专业服务等。

在科技领域，要加速全球创新资源在北京的集聚；在互联网信息领域，要培育跨界融合的新业态和新模式；在金融领域，要强化金融管理中心的功能；在教育领域，要丰富国际的教育资源；在文化旅游领域，要完善产业开放的政策体系；在医疗养老领域，要引入国际资本，激活民间资本，扩大高质量的医疗供给服务；在专业服务领域，要降低门槛，推动资质互认，补齐发展的短板，构建全球化的服务网络。

“金融业开放是我们服务业开放的一个重要组成部分，在新一轮开放方案里177项具体措施目标当中，金融业大概占了47项，超过了1/4的比重。”殷勇表示，“当前是我国金融业开放的重大机遇期，也是外资金融机构进入中国的好时机。通过新一轮的服务业扩大开放，北京将能够更好地发挥国家金融管理中心的作用，为全国金融业的改革开放探索有益的经验。”

“十全”“京味”改革探路制度型开放

中央经济工作会议在部署2019年重点工作任务时提出，“要适应新形势、把握新特点，推动由商品和要素流动型开放向规则等制度型开放转变。”北京市服务业扩大开放综合试点在制度型开放方面有怎样的安排？

李成钢在回答本报记者提问时表示，北京三年多的试点实践，共实施了226项试点任务，其中制度创新的内容占80%左右，印发各地借鉴推广的两批最佳实践案例也都属于体制机制改革的范畴。这次国务院批复的全面推进方案在制度型开放方面作出了更多更深入的探索。

“服务业的对外开放是一项综合性工作，它既涉及准入门槛的降低，更涉及环境的打造、制度的创新、服务的加强等多个方面。北京作为首个服务业扩大开放的综合试点城市，中央政府层面主要关注试点开拓创新经验的复制推广。”李成钢指出，当代服务业发展具有无边界的特点，开放领域正从传统的关税、通关这些边境措施向知识产权、竞争法规等边境内措施拓展，对制度环境的要求日益提高。要发挥北京市服务业扩大开放试点的示范带动作用，就应当加强制度型开放。

“新一轮试点更加注重开放的软实力，探索实施以‘十全’为代表的服务业制度创新。”殷勇指出，要通过推进十大制度创新，在全国乃至全球率先构建服务业领域制度体系和营商环境的评价指标，促进北京优化营商环境改革取得新突破，为国家扩大服务业开放积累一批制度性改革经验。

据介绍，“十全”“京味”改革举措包括：“全环节”商事登记制度、“全领域”负面清单管理、“全周期”投资监管服务、“全路径”企业融资环境、“全维度”国际人才保障、“全流程”通关便利、“全透明”税收服务、“全方位”知识产权保护、“全覆盖”法治保障、“全链条”区域产业协同等。

（本报北京4月10日电 本报记者 张翼）

(责编：蒋琪、赵爽)