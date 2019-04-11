原标题：公安部推出十项“放管服”改革新举措

本报北京4月10日电（记者彭景晖 通讯员塔娜）记者从公安部4月10日召开的新闻发布会上获悉，公安部将于6月1日起推行10项公安交管“放管服”改革新举措。

我国机动车、驾驶人总量及增量均居世界第一，群众买车上牌、考试领证的需求持续高涨，公安交管工作面临新的形势和新的挑战。公安部新闻发言人郭林介绍，这10项改革新举措包括5类业务可以“异地通办”、5项服务可以“便捷快办”。

公安部交通管理局巡视员、副局长李江平介绍，5类业务“异地通办”分别为：一是小车驾驶证“全国通考”。申请人可以持本人身份证在全国任意一地直接申领小型汽车驾驶证，不再需要提交居住登记凭证，实现全国“一证通考”。二是分科目考试异地可办。申请人报考小型汽车驾驶证已通过部分科目考试后，因工作、学习、生活等原因居住地变更到外地的，可以申请变更考试地，继续参加剩余科目考试，减轻往返考试负担。三是大车驾驶证省内异地申领。对省（区）内异地申领大中型客货车驾驶证的，申请人可凭居民身份证直接申请，无须再提交居住登记凭证。四是车辆转籍异地可办。将车辆转籍信息网上转递试点城市由15个扩大到120个，车辆在试点城市间转籍的，可以直接到车辆迁入地申请，不再需要到迁出地车管所提取档案、查验车辆，减少群众两地间往返。五是摩托车检验“全国通检”。在已推行汽车全国通检的基础上，进一步放开摩托车跨省（区、市）异地检验。同时，对注册登记6年以内的摩托车，免予到检验机构检验，切实减轻群众特别是广大农村地区车主检车负担，助力脱贫攻坚、乡村振兴。

5项服务“便捷快办”分别为：一是抵押登记推行“两个简化”。简材料，对商业银行、汽车金融公司作为抵押权人的，不需要再提交营业执照原件，改为提交加盖公章的复印件，抵押合同可以使用电子印章，并积极推进抵押信息联网核查；简环节，推行银行等金融机构代办机动车抵押登记，提供贷款、抵押、办登记一站式服务，免去群众往返车管所和金融机构的奔波。二是使用原车号牌新增“两个便捷”。号牌号码可互换，同一车主名下的同号牌种类的非营运车辆，可以申请互换一次号牌号码；保留原号延时限，原机动车注销、迁出或者转移后，保留原号的时限由一年调整为两年。三是临牌核发推行“4S店代办”。全面推行汽车4S店代发临时行驶车号牌，方便群众现场购车、现领临牌。四是车购税信息实行“联网核查”。全面推行与税务部门信息联网，实现车购税信息网上传递、网上核查，群众办理机动车登记无须提交纸质完税证明，减手续、提效率、降负担。五是推广交管语音服务热线。逐步推广全国统一交管服务电话号码“12123”，为群众提供交管业务咨询、信息查询、业务受理等服务，搭建集网页、短信、手机App、语音“四位一体”的交管信息化服务体系。

李江平表示，公安部将细化工作部署，完善配套制度，升级信息系统，并加强对改革落实情况的督导检查，深入开展评估问效，确保10项便民利民措施落实落地、取得实效，进一步方便群众办事创业，优化营商环境，助推经济高质量发展，以优异成绩迎接新中国成立70周年。

(责编：蒋琪、赵爽)